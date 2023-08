Camila Polizzi negó haber comprado lencería con las platas del Gobierno Regional

La excandidata a alcaldesa de Concepción Camila Polizzi, protagonista principal del "caso lencería", se defendió de las acusaciones que pesan en su contra y aseguró estar "cansada de que se sigan instalando cosas que no son reales".

La Fiscalía indaga el mal uso de 250 millones de pesos que Polizzi recibió del Gobierno Regional del Biobío tras presentar un proyecto para la reparación de espacios públicos a través de la Fundación en Ti, que "arrendó".

En una entrevista concedida al matinal "Mucho Gusto", de Mega, expresó: "Estoy cansada de que se sigan instalando cosas que no son reales. Esto me ha afectado mucho personalmente, pero más allá de mí, esto ha afectado mucho a mi entorno, ha afectado a mi familia, ha afectado a mis hijas, ha afectado profundamente a mi mamá. (Por lo tanto) pienso que corresponde dar la cara".

Polizzi señaló que el proyecto de recuperación del espacio público se materializó en "áreas verdes, multicanchas y sedes también", y apuntó que "se ha dicho mucho que esto deberían hacerlo los municipios, pero nosotros llegamos a un barrio donde nadie se había hecho cargo de eso, donde los espacios públicos estaban absolutamente deteriorados" y, tras la intervención, "disminuyeron los delitos después de dos años en alza".

Respecto a la forma en que el GORE aprobó el proyecto, explicó que se dio luego de que la administración la contactara y le prestara orientación. Incluso, le recomendaron que buscara otra organización que tuviera más de dos años de experiencia, y de esa manera dio con Gerardo Silva, director de la Fundación En Ti, que fue contactado por su expareja, Sebastián Polanco.

"Lo que yo hago es presentarle el proyecto, comentarle cuáles son los alcances, dónde se va a ejecutar (...) Él me comenta que le gusta el proyecto, que está en disposición a apoyar esta iniciativa", relató.

Consultada sobre si prometió dar una compensación económica a Silva por usar su fundación, Polizzi respondió: "Me comprometí a ayudar a Don Gerardo, porque yo sé que evidentemente tiene una situación y una condición económica vulnerable, compleja y, por supuesto, mientras el proyecto se estuviera ejecutando y mientras yo tuviera la manera de ayudarlo, lo iba a hacer".

De esa forma fue contratada por Silva como "jefe de proyecto", pues necesitaba tener un vínculo contractual con la mencionada fundación para la adjudicación del proyecto: "Él me da un poder porque desde el GORE nos dicen que estos fondos no los puede recibir la fundación en la cuenta que ya tenían, sino que estos deben ser manejados en una cuenta exclusiva solo para la ejecución del proyecto".

"Ése es el poder que el señor Silva me otorga, para poder abrir la cuenta y ejecutar el proyecto", sostuvo.

INSISTE EN QUE FUE VÍCTIMA DE AMENAZA DE MUERTE

En la entrevista con MEGA, Polizzi fue también consultada sobre las boletas de lencería y otros insumos, a lo que respondió que "no hay ningún pago a compras, comida; todo fue usado en el proyecto... Lo que yo hice fue contratar servicios, (posibilidad) que también estaba dentro del marco del convenio con empresas, externalizar algunos servicios".

"Yo solamente era responsable de la cuenta de la Fundación (...) no hay compras ni de comida, ni de ropa. Solamente servicios", enfatizó. Al mismo tiempo, destacó que "si yo contraté servicios que no se prestaron o no elegí idóneamente las empresas con las que trabajé, debo tener alguna responsabilidad en eso y estoy dispuesta a asumir esa responsabilidad".

Por otra parte, puso énfasis en las supuestas amenazas de muerte del exseremi Eduardo Vivanco durante una reunión privada, y apuntó al Gobierno y a la vocera Camila Vallejo por no salir a defenderla.

"No hay ningún pronunciamiento de su parte por los dichos del señor Vivanco. O sea, aquí nadie se escandalizó cuando un seremi de Gobierno habla de sicariato, habla de colombianos, le habla a una mujer que la van a eliminar. Ningún pronunciamiento. Esto a mí me parece raro", criticó.