Caso Best Quality: Jadue insiste en su inocencia y anuncia ofensiva legal contra La Tercera

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (Partido Comunista), anunció este viernes que presentará acciones legales en contra del diario La Tercera, medio que asegura que sería inminente una formalización de una investigación en su contra por corrupción.



El rotativo sostiene que el Ministerio Público le atribuirá autoría en la presunta solicitud de coimas a Best Quality SPA, que durante la pandemia del Covid-19 proveyó miles de insumos médicos, tales como mascarillas, pecheras, guantes y alcohol gel, a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), representada por el exprecandidato presidencial.

Según La Tercera, aparte del cohecho, la Fiscalía abrió aristas por presuntos fraude al Fisco y lavado de activos por parte del alcalde.

Ayer, desde la Fiscalía Metropolitana Centro Norte dijeron a La Segunda que "no hay ninguna solicitud de formalización para Daniel Jadue, ya que existe una serie de diligencias e investigaciones pendientes en esta causa, cuya reserva fue renovada".

"Hoy día es 28 de julio y no he sido formalizado", dijo hoy el alcalde en una rueda de prensa, acompañado de vecinos y del diputado comunista Boris Barrera, agregando que "la fiscal que lleva esta acusación como las decenas de acusaciones que me han hecho, en lo que a mí parecer constituye una persecución política, ha dicho que no tiene contempladas formalizaciones por el momento".

"La causa además tiene numerosas diligencias pendientes. Y no solo puedo dar la tranquilidad de que reitero mi absoluta inocencia, sino que además vamos a comprobarla", agregó el jefe comunal.

"Confío en la justicia y tengo la certeza de que esto no viene de filtraciones; esto viene de una campaña hecha por un medio en particular y replicada por otros medios, que ha afectado tremendamente a mi familia y a quienes trabajan y colaboran en esta gestión", acusó el alcalde.

Junto con señalar que "estamos frente a una mentira y frente a un intento de denostar, que además es continuo", Jadue comunicó que "vamos a ejercer todas las acciones judiciales, todas las penales y todas las civiles que nos permita la ley contra el editor, el medio, la periodista y todos aquellos quienes sigan insistiendo en la irresponsabilidad que significa ni siquiera cautelar el derecho a la defensa y la presunción de inocencia, que para algunos es ley solo cuando compete a sus familiares y amigos".

Hoy 28 de julio, no he sido formalizado! El daño que ha hecho La Tercera es irreparable. Es preocupante que algunos medios suplanten el rol de la justicia. Presentaremos querella por injurias y grave negligencia inexcusable, en contra del medio. La verdad se impondrá! pic.twitter.com/jnEYVnYXEd — Daniel Jadue (@danieljadue) July 28, 2023

"EL CONTRALOR YA ME PREJUZGÓ"

En la arista administrativa, el alcalde de Recoleta también indicó que entregó sus descargos ante la Contraloría General de la República por el sumario iniciado en su contra por presuntas faltas a la probidad.

Además, indicó que solicitó la nulidad del proceso "por las graves irregularidades que ha cometido" el contralor Jorge Bermúdez.

"(Bermúdez) ni siquiera tenía derecho a conocer el sumario al cual se refirió en una entrevista dada por la prensa", planteó.

En tal sentido, aseveró que emprenderá acciones legales si no se anula el proceso, alegando que "el contralor ya me prejuzgó".

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Constitución del Senado, Luz Ebensperger (UDI), apuntó que el alcalde "no conoce las normas del sumario administrativo", pues estos "son secretos precisamente hasta la formulación de cargos: Una vez que se formulan los cargos, pasan a ser públicos y cualquiera puede acceder a ellos".

El contralor Jorge Bermúdez dijo hace más de una semana que se debe ver "cuál es la defensa que hacen", defendiendo que "todas las personas tienen derecho a la defensa, por cierto, y hay que analizar cargos, descargos y luego tomar una decisión".

OPOSICIÓN REPROCHÓ ACUSACIÓN DE PERSECUCIÓN POLÍTICA

El diputado José Carlos Meza (PRep) descartó que las diligencias en torno a la figura del alcalde se traten de una persecución política, enfatizando que "es una persecución penal. No es una ni dos, son al menos cuatro causas distintas que están corriendo en su contra por delitos bastante graves".

En ese sentido, recalcó que "lo que supimos del Ministerio Público de extender por seis meses más el secreto de esta investigación, es justamente porque se extiende a más delitos y porque la gravedad de los delitos así lo requiere".

Su par Eric Aedo (DC) comentó que "no es el momento de acusar que alguien te persigue cuando simplemente se quiere dar claridad respecto a cuál fue tu rol, si efectivamente recibiste compensaciones por actos indebidos con la ley".

"Dejémonos de payasadas, cuando la Fiscalía investiga, no le echemos la culpa al empedrado de acciones que ha cometido un alcalde", agregó.