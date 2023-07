Caso Convenios: "Avezado" equipo de Contraloría se instaló en la Seremi de Vivienda en Antofagasta

El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, informó este martes que un equipo especial de investigadores de la entidad se instaló en las oficinas de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda en Antofagasta para revisar los millonarios convenios suscritos entre esa repartición y la fundación Democracia Viva, vinculada a militantes de Revolución Democrática (RD), en el punto de mira tras presuntas prácticas corruptas.

"Como Contraloría, hoy día, durante toda la mañana, estuvimos constituidos con tres fiscalizadores muy avezados en la Seremi de Vivienda y Urbanismo en Antofagasta. Por lo tanto, la investigación especial ya comenzó por parte de la Contraloría en Antofagasta", dijo Bermúdez.

El contralor añadió que "si esto se refiere o no a convenios de transferencias que sean de años anteriores o no, si están o no en este Gobierno o en anteriores, esa es una cosa que no puedo confirmar ni descartar ahora, porque evidentemente eso lo va a señalar luego la investigación".

Tras estallar el denominado caso Convenios, hace 16 días, se fueron conociendo otros contratos del mismo ministerio con fundaciones de otras regiones del país que también han sido cuestionados, como en Atacama y el Maule.

En el centro del debate hay ahora varias propuestas para fiscalizar las instituciones sin fines de lucro, cuyas regulaciones son débiles y acusan falta de transparencia en el uso de los recursos públicos.

Ayer, el Presidente Gabriel Boric anunció la creación de una comisión formada por seis expertos que propondrán nuevos mecanismos de "probidad e integridad" para evitar prácticas corruptas.