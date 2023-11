Caso convenios: Ministro Cordero solicitó al CDE la disolución de seis fundaciones

El ministro de Justicia, Luis Cordero, dio a conocer que solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) la disolución de seis fundaciones presuntamente involucradas en el denominado caso convenios, el cual afecta a distintos organismos públicos de distintas regiones del país.

Se trata de las fundaciones Kimün, Corporación Patrimonial Historias Nuestras, Fundación Local, Fundación En Ti, Espacio Coigüe y Fundelin, según consignó La Tercera. A lo anterior, cabe recordar que se suma la solicitud de disolución realizada con anterioridad de Democracia Viva.

"Tal como el Ejecutivo fijó su doctrina en la solicitud de disolución en el caso Democracia Viva, el elemento común de las solicitudes presentadas al Consejo tiene que ver con el hecho de que son fundaciones que han incumplido su objetivo social", explicó el ministro Cordero.

Y añadió: "O bien han actuado al margen del objetivo social o han distorsionado su propósito. Desde ese punto de vista, han incumplido los objetivos en virtud de los cuales la ley autoriza la constitución de entidades sin fines de lucro".

Además, las determinaciones se fundan en que las entidades no respondieron a los requerimientos de información realizadas por la repartición, lo que impidió verificar si efectivamente cumplen o no con las normas establecidas, así como también por irregularidades.

En el medio antes citado, el ministro Cordero remarcó que "no se pueden sostener -más allá de que pueda existir flexibilidad en la constitución de estas entidades- que estas desarrollen cualquier objeto o cualquier actividad. Las entidades sin fines de lucro tienen esa condición por la legislación, porque fundamentalmente cumplen objetivos de interés social, no pueden ser consultoras encubiertas, no pueden ser utilizadas como medio de obtención de recursos para eludir mecanismos competitivos de asignación de fondos".

"Que tengamos fundaciones constituidas con 500 mil pesos, evidentemente nos da a entender que hay una desnaturalización total de la institución y para eso el Ministerio tiene una opinión", añadió.