Caso Democracia Viva: Defensor cree que Jackson no volverá a ser interrogado

El jefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi, y el exministro de Desarrollo social Giorgio Jackson declararon este jueves en el marco de las indagaciones de Democracia Viva, arista del bullado caso Convenios.

Tras la esperada diligencia, el abogado Miguel Schurmann, quien representa a Jackson, destacó la disposición a "colaborar" de la otrora autoridad, "pese a que no tiene ninguna vinculación con los hechos".

"Fue completamente agotada la diligencia. El Ministerio Público no tenía más consultas que realizar, básicamente fueron aquellas consultas que solicitaron los miembros del Partido Republicano que presentaron la querella. El Ministerio Público no tenía un interés autónomo distinto a las diligencias que pidieron los Republicanos", puntualizó el abogado, quien aseguró que tras esta diligencia queda claro que Jackson "no tiene ninguna responsabilidad en el caso y es muy probable que no requieran ningún tipo de declaración nueva de él".

"De hecho, en la querella queda claro que no tiene ninguna vinculación relativa al caso Convenios. Aun así, insistieron con la declaración. Primero, el Ministerio Público les dijo que no, rechazó la declaración del señor Jackson dado que no tenía vinculación con los hechos. Los querellantes insistieron con la pertinencia a la diligencia", analizó el jurista.

En esta línea, señaló que esa solicitud se dio "bajo una tesis que habría algún tipo de concierto en la rebaja de controles de auditoría interna del Gobierno. De eso, de alguna forma, tendría vinculación el señor Jackson. Lo que obviamente no es efectivo y fue parte de las respuestas que le entregó hoy ante el Ministerio Público".

Asimismo, el abogado detalló que el extitular de Desarrollo Social declaró sobre cuándo tomó conocimiento del caso Democracia Viva, reiterando que fue "una vez que se publicó este antecedente en la prensa en Antofagasta, en el medio Timeline".

Finalmente, Schurmann aseguró que quedaron "satisfechos" tras la declaración por esta querella, que "evidentemente es calumniosa", y por la que no descartan "ejercer acciones el día de mañana cuando este caso termine, porque es evidente y siempre lo supieron los diputados republicanos que el señor Jackson no tenía ninguna vinculación con estos hechos".

"DESPEJANDO CUALQUIER DUDA"

Por su parte, el abogado de Crispi, Guillermo Chahuán, entregó un comentario mucho más acotado, informando que su representado "asistió y declaró en Fiscalía, tal como él lo solicitó, colaborando con el proceso y aclarando todos los asuntos consultados".

"De esta manera, reiteró lo que había señalado en la Cámara de Diputadas y Diputados en noviembre de 2023, (ante la comisión investigadora) despejando cualquier duda respecto de su intervención y conocimiento sobre los hechos investigados", cerró.