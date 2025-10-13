Caso lencería: Fiscalía decide no perseverar en indagaciones al exgobernador Díaz

El Ministerio Público anunció este lunes, frente al Juzgado de Garantía de Concepción, su decisión de no perseverar en la investigación de 37 personas que fueron parte de la arista lencería del caso convenios, entre ellas, el exgobernador del Biobío, Rodrigo Díaz (exDC).

El año pasado, la Justicia había autorizado levantar el secreto bancario de la entonces autoridad y de su familia, por presuntas irregularidades en los traspasos desde el Gobierno Regional a la Fundación En Ti.

Otros que ya no serán parte de esta causa son el exadministrador y jefe de división del GORE, Iván Valenzuela, y como se anunció en septiembre pasado, la funcionaria que destapó el escándalo en esa región, Tamara Vidal.

Además, la Fiscalía propuso en esta jornada la posibilidad de realizar un juicio abreviado a cinco de los 10 acusados restantes: Matías Godoy, Patrick Carrasco, Diego Polanco, Luisa Fonseca y Eduardo Quezada.

Está previsto que se tome declaración judicial a este grupo el 17 de noviembre, y si el tribunal lo autoriza, podrán optar al proceso abreviado ofrecido por el ente persecutor.

Finalmente, entre los principales imputados de esta arista, encabezados por Camila Polizzi, se debate el reagendamiento de la audiencia de preparación de juicio oral, debido a que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) notificó su acusación recién hace 10 días.

Así las cosas, es probable que la cita se reprograme para enero próximo.