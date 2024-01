Caso Lencería: Fiscalía formalizó a tres nuevos imputados por estafa y fraude al fisco

Este jueves se llevó a cabo la segunda etapa de formalizaciones de la investigación por la arista lencería del Caso Convenios en la Región del Biobío.

En esta oportunidad, el Ministerio Público imputó por los delitos de estafa, lavado de activos y fraude al fisco a Matías Godoy, representante legal de la OTEC Frumisal; Tamara Vidal, exfuncionaria del Gobierno Regional; y a Eduardo Quezada, representante legal de la consultora Eqos.

Aludiendo a un posible engaño para ser parte de este hecho, la fiscal María José Aguayo aclaró que "si son imputados por los delitos de estafa y de fraude al fisco, por supuesto que no fueron engañadas, sino que formaron parte de los actos dolosos que ellos ejecutaron".

"Fue de una manera que fue explicitada la relación y la comunicación entre ellos es disímil, dependiendo de la relación de un imputado con el otro, no se puede determinar que entre todos ellos existía una agrupación, pero sí entre el mismo grupo uno puede diferenciar distintas maneras de operar", detalló.

La jueza Carolina Llanos decretó las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para Vidal, y de firma semanal y arraigo nacional para Quezada y Godoy.

Este último apuntó a Sebastián Polanco -ya formalizado en este caso- por su participación en los hechos, recordando que "él almorzaba en mi casa, conocía a mi familia y amigos, éramos como uña y mugre y de eso son testigos todos mis compañeros en la universidad y parte de mi familia y amigos. Cuando accedí a la cuenta y vi la cartola, y eran demasiados gastos y no sabíamos de dónde iba a sacar la plata para hacer los trabajos restantes que supuestamente se tenían que hacer".

"Él insistía que nada de esto era ilegal. Después de la grabación que se filtró, que yo no filtré, después de ese momento él insistía que nada de esto era ilegal", dijo.

En tanto, la defensa de Vidal declaró que "ambas cuestiones no eran desconocidas para nosotros, de manera que no hay ninguna sorpresa, sabíamos que ese era el delito que se le iba a atribuir, y respecto a las medidas cautelares también esperábamos cautelares de esa naturaleza, así que no hay ningún tipo de sorpresa o situación inusual".

"Nosotros ante el tribunal no hemos planteado ninguna oposición, y no lo voy a hacer por la prensa, así que en su momento eso será una cuestión que se determinará. Hay una larga investigación por delante, está recién iniciando, de manera que por ahora no me voy a referir a ese punto", concluyó.