Catalina Pérez negó haber recibido platas de Andrade o de Democracia Viva: "Son mis ahorros"

La diputada Catalina Pérez salió al paso del Reporte de Operaciones Sospechosas elaborado por la Unidad de Lavado de Activos (UAF) y derivado a Fiscalía, que ahora indaga millonarios traspasos desde y hacia otros militantes de Revolución Democrática, así como con el representante de Democracia Viva y su expareja, Daniel Andrade.

En específico, la parlamentaria intentó esclarecer el depósito de un vale vista por 15.206.733 millones en su cuenta, registrado entre agosto y septiembre del 2023, y que ella misma habría realizado tras la adjudicación de los cuestionados convenios en la Región de Antofagasta.

A través de un video, en el cual aparece exhibiendo comprobantes de transferencia, Pérez aseguró que tales fondos corresponden a un depósito a plazo, es decir, ahorros que ella realizó antes de los convenios suscritos por Democracia Viva.

"Esa información es totalmente falsa, no he recibido ningún deposito por más de 15 millones de parte de Daniel Andrade o de Democracia Viva, directa o indirectamente. Esa suma de dinero corresponde a mis ahorros. Lo digo fuerte y claro: no me he robado nada ni he recibido beneficio alguno de estos convenios", recalcó la diputada, quien se expresó de manera similar tras la detención de Andrade.

"Se requiere hablar con la verdad -continuó- Hasta ahora no he sido llamada a declarar en esta causa y he dicho públicamente, una y otra vez, que no he recibido ningún peso de este convenio y que mis cuentas corrientes y mis comunicaciones están disponibles para ser revisadas".

Ayer se difundió informacion falsa sobre supuestos traspasos de dinero de Democracia Viva a mi persona. No he recibido ningún depósito por más de 15 mill. de esta fundación o Daniel Andrade. Adjunto documentos sobre el origen de los fondos y hago un llamado a la responsabilidad. pic.twitter.com/uV5XwAfy9h — Catalina Pérez Diputada (@CatalinaPerezS) December 14, 2023

FORMALIZACIÓN EN CURSO EN ANTOFAGASTA

En paralelo, Daniel Andrade y el exseremi de Vivienda Carlos Contreras están siendo formalizados este jueves en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, en el marco de la mentada causa.

Andrade y Contreras fueron imputados por tres delitos de fraude al Fisco cada uno, mientras que se descartó -por el momento- la malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

Las defensas de ambos solicitaron ampliar la detención, argumentando que si bien se levantó el secreto de la investigación hace dos días, recién este mediodía recibieron las carpetas respectivas, que contendrían alrededor de 12.500 páginas, tiempo que les resultó insuficiente para revisar estos antecedentes.

No obstante, la Fiscalía sólo mostró disposición para realizar un receso en la audiencia con el fin de que los abogados analicen la información.

En la previa, el abogado querellante Pablo Toloza dijo esperar a "tener los antecedentes de lo que el fiscal ha logrado recabar en la carpeta investigativa", al tiempo que destacó que se tratara de "una investigación no tan solo rápida, sino que acuciosa".

"Respecto de esto, se discutirá la medida cautelar que se va a solicitar. E independiente de lo que el fiscal decida, vamos a pedir la prisión preventiva, basado en dos circunstancias: la cantidad de delitos que se imputan y la pena asociada a estos delitos, porque cada uno de ellos, por sí solos, establece cinco años y un día de prisión efectiva", adelantó.