Cathy Barriga exhibió a su hijo autista para deplorar el regreso a prisión

A través de un cuestionado video en redes sociales, Cathy Barriga exhibió a su hijo autista para cuestionar la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, que este jueves revocó su arresto domiciliario y determinó su regreso a la Cárcel de Mujeres de San Miguel para cumplir prisión preventiva.

La otrora jefa comunal es imputada por presuntos actos de corrupción durante su administración (2016-2021), que involucran un fraude por más de 33 millones de dólares.

La determinación de la justicia fue criticada por Barriga, que minutos después de hacer su reingreso al recinto penitenciario, publicó en su cuenta de TikTok un video en el que expuso una crisis de desregulación de su hijo, con lo que buscó graficar por qué ha apelado a esta enfermedad como argumento para impugnar la prisión preventiva.

"Lo primero tengo que decir que en la vida, en la vida cometería un delito. Soy una persona muy correcta y me he tenido que aguantar tres años de investigación con distintas medidas", inició la exalcaldesa un extenso video de ocho minutos, en el que también trató de "miserables" a quienes acusan una presunta irregularidad relacionada con la obtención de un certificado médico para su hijo diagnosticado con autismo.

En esta línea, afirmó que "la realidad de los niños autistas la conocen las familias que viven y duermen con sus hijos (...) y yo no sé quién se va a hacer cargo de todos los daños que están provocando a mis niños, en especial a Romeo. Les voy a mostrar cómo le puede afectar a un niño autista que sin ninguna preparación le sacan a su mamá, que es completamente inocente, porque de todo lo que dice la querella presentada por el alcalde (Tomás Vodanovic), nada en tres años se ha comprobado".

"Finalmente tocaron lo más sagrado para una mamá, que es un hijo. Es el golpe más bajo, pero más bajo aún cuando tiene una condición", dijo Barriga, que mostró como el pequeño a "incorporado cosas" en su diario vivir, como el llenar espacios en mesas y el suelo con artículos que "no podemos tomar ni cambiar de lugar" para evitar alguna crisis.

En el registro, se ve como mueve algunas cosas para mostrar la reacción del niño, en una cuestionada acción que, desde su punto de vista, es justificada para dar a conocer su situación familiar al dejar su hogar.

"¿En qué cabeza, en qué cerebro de algún ser humano le cabe hacer una denuncia y una investigación sobre un niño que fue diagnosticado a los 2 años cuando yo fui alcaldesa?", cuestionó también la otrora autoridad, que nuevamente defendió su gestión como alcaldesa y aseguró que fueron cinco años en que "materializaron obras de fierro y cemento, donde se hicieron programas de ayuda social, médicos".

En esta línea, reiteró que ella "jamás cometería un acto que fuera un delito, jamás sobornaría a nadie y jamás haría algo que no se deba hacer. Eso lo saben perfectamente también mis niños, que se están siendo criados con amor y al cual están quitando a la mamá por un invento mediático".

"Lo único que siento es que tengo un dolor en el alma, un dolor de mamá, un dolor de la basura que finalmente todos consumen (...) Yo respeto cada una de las decisiones y lo he hecho durante tres años en donde no han comprobado nada. Pero es incansable, se reúnen y buscan, pero no hay mentiras, porque mi vida ha sido pública y transparente", aseveró en el video.

Finalmente, comentó que fue "muy fuerte" recibir la noticia de su regreso a la cárcel, por lo que hizo un llamado a los medios de comunicación para "dejar de hacer daño".