Chile Vamos valoró reacción de Chadwick ante "escandalización que olvida la presunción de inocencia"

Personeros de Chile Vamos valoraron en El Primer Café que el exministro Andrés Chadwick (UDI) saliera rápidamente a aclarar el llamado que realizó en 2023 a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a fin de interceder en favor de la empresa STF Capital, de propiedad de los hermanos Sauer, imputados en el caso Factop, vinculado también con el escándalo de los audios.

Fue La Tercera el medio que publicó la información relativa a que el año pasado Chadwick, ya alejado de la esfera pública, llamó a Augusto Iglesias, comisionado de la CMF y exsubsecretario de Piñera, para hablar sobre la corredora de bolsa, que estaba entonces suspendida por el regulador. Esta misma mañana, el otrora senador, diputado y ministro del Interior envió una declaración al rotativo: "Se me solicitó realizar la consulta (...) meramente sobre los procedimientos regulatorios", y obtuvo "una respuesta muy clara en el sentido que todo ello se ponderaba en los procesos de supervisión", precisó.

"Entiendo que no esté contestando cada cosa que se especula. Él hasta ahora no está imputado en nada, y me parece bien que aclare, y la aclaración me parece bastante clara", destacó el exdiputado Luis Pardo (RN).

A su vez, el diputado Francisco undurraga (Evópoli) valoró la declaración enviada por Chadwick frente a la "ola de escandalización" en el marco del caso audios donde -criticó- "se nos está olvidando un poco la presunción de inocencia, fundamental en un Estado de derecho".

"Mientras no se lo llame (a declarar) como imputado (y eventualmente se le condene), sigue siendo inocente", y de todos modos "quien tendrá que aclarar serán la Fiscalía y (en un juicio) la Justicia", puntualizó, junto con expresar su postura favorable a que "se investigue a todos, no tengo drama, (porque) nadie viene a hacer política para favorecer a unos pocos".

"POSITIVO QUE SE RESPONSABILICE DE LAS SOSPECHAS"

Desde la izquierda, el exministro Jorge Arrate (FA) coincidió con que "la presunción de inocencia existe en materia penal y hay que respetarla", a la vez que manifestó su rechazo a "la caza de brujas" y a la lógica de que "inmediatamente se crucifique a una persona porque aparece mencionada".

En tal sentido, "me parece positivo que Andrés Chadwick haya hecho una aclaración y se comience a responsabilizar de las sospechas que la ciudadanía pueda tener", opinó.

"Me parece correcto (que haya hablado), pero no sé si aclara tanto", cuestionó, por su parte, la exministra Alejandra Krauss (DC).