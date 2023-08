Contralor y sumario a las farmacias populares: "Hubo una auditoría contundente, con hallazgos serios"

El contralor general de la República (CGR), Jorge Bermúdez, señaló este lunes que aún no resuelve los descargos que presentó el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (Partido Comunista), en el marco del sumario que enfrenta por presuntas faltas a la probidad en su gestión al mando de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp).

"Ese sumario lo tengo que resolver yo, pero no lo he resuelto todavía", afirmó el contralor, que explicó que no ha avanzado en eso porque estuvo "todo el día de ayer y toda la mañana de hoy" preparando su participación en la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados y Diputadas, por el cuestionado caso convenios.

"Esto no es improvisado, eso es lo primero", puntualizó Bermúdez, que abordó también los cuestionamientos en su contra que ha realizado el alcalde Jadue, quien acusó sentirse prejuzgado por el contralor e incluso solicitó que fuera inhabilitado por "amenaza inminente al debido proceso".

Frente a esta situación, el abogado señaló que aunque él "no puede juzgar los sentimientos de una persona, y que evidentemente a lo mejor se siente así (prejuzgado)", en este caso "hubo una auditoría contundente, una auditoría que tiene hallazgos serios. Esos son los hechos objetivos".

"Ahora, lo que ocurre después en el sumario es determinar -sobre estos hechos graves- quién es el responsable, y eso es lo que determina el sumario. Eso es lo que tengo que ver", cerró Bermúdez.

Cabe recordar que luego que la CGR le notificara a Jadue la formulación de cargos en el marco del sumario por presuntas faltas a la probidad, la defensa del jefe comunal presentó sus descargos.

En el escrito, se solicita la "nulidad de todo lo obrado por falta de competencia de la fiscal y por haberse transgredido el debido proceso", pidiendo asimismo que el fiscal instructor a cargo se aparte y que el contralor general, Jorge Bermúdez, se inhabilite.