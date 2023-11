Convenios: Comisión investigadora aprobó informe con reproches a Montes y a Crispi

La comisión especial investigadora del caso convenios aprobó el informe propuesto por la oposición -Chile Vamos más otras fuerzas como el Partido de la Gente y Amarillos-, el que fue evacuado a la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados para que ésta evalúe el grado de responsabilidad que se le atribuye a ciertos personeros del Ejecutivo.

A primera hora de esta mañana había un total de cinco informes, sin embargo, tras cuestionamientos del oficialismo, se determinó unificar un documento que logró ser aprobado esta tarde.

De los 13 parlamentarios que componen la comisión, Mercedes Bulnes (independiente-Frente Amplio) y Marcos Ilabaca (PS) votaron en contra.

Pese a ser aprobado, este informe no tiene validez sino hasta que lo apruebe la Sala de la Cámara, y no está previsto que ello ocurra antes de marzo o abril del 2024, debido a que hay otros informes en espera.

Respecto del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), el informe asegura que éste no conocía la situación que afectaba su cartera, sin embargo, se reprocha la "diligencia con la cual condujo" el Ministerio.

Previo a la votación, el diputado y presidente de Amarillos, Andrés Jouannet, indicó en esta línea que Montes "efectivamente no tiene las responsabilidades que se señalaban en el primer informe y agradezco que en el documento hayamos puesto los juicios que corresponden y no descalificaciones que yo observaba en el primer documento. Y quiero también señalar que estas comisiones no están hechas para hacer acusaciones constitucionales posteriores".

Asimismo, en referencia al jefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi (RD), los diputadosagra apuntaron a que éste tenía conocimiento de las denuncias días antes de lo reconocido por el Presidente de la República y el resto del Gobierno, por lo que aseguraron que hay una "falta de diligencia evidente y agravada" por su cargo, por lo que cuestionaron su continuidad en el Ejecutivo.

El informe incluye con reproches, además, a la auditora general de Gobierno, Daniela Caldana; a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez; a la exsubsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas, y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), al que se le atribuye un accionar "en extremo reactivo", que no se corresponde con la magnitud y profundidad del episodio de corrupción en las fundaciones.