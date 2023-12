Convenios: Montes reiteró que "nunca supieron de irregularidades" antes que estallara el caso

Tras votar este domingo en La Florida por el plebiscito, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, abordó nuevamente los avances del caso convenios y las críticas que ha recibido su gestión en las últimas semanas, con la opción de una acusación constitucional en su contra por parte de la oposición.

En un punto de prensa, el titular de Vivienda reiteró su postura de haber entregado toda la información respecto a este bullado caso y aseguró que su compromiso con el Presidente Gabriel Boric "es total".

"Voy a seguir en el cargo mientras el Presidente lo estime", puntualizó el secretario de Estado, que advirtió también que sólo "la vida" dirá si este escándalo con las fundaciones afectará en el resultado del plebiscito.

Finalmente, al abordar los avances de este caso, Montes reiteró que no supo "nunca antes que hubiera irregularidades, supimos a partir de lo que ocurrió en la prensa en el norte y la denuncia de los funcionarios, fue conocida en esa fecha y mantengo lo que he dicho desde el primer día".

"La exsubsecretaria (Tatiana Rojas) nunca me mencionó nada sobre este tema", puntualizó el ministro, que cerró afirmando de igual manera está a disposición de lo que solicite el fiscal de este caso.

"NO HE RECIBIDO NINGUNA CITACIÓN"

Sobre este caso también fue consultado el exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson, quien aclaró que "no he recibido ninguna notificación" por parte del Ministerio Público para ser citado.

"Mientras más avance la justicia en el caso convenios, así como en otros casos, es mejor para el país, para la ciudadanía y para la fe pública", indicó el otrora diputado en CNN Chile.

En esta línea, el militante de Revolución Democrática (RD) aclaró que "no he recibido ninguna notificación de ninguna citación, lo que sí, lo que se está investigando son por ciertos delitos, ahora quien determina si son delitos o no a partir de la investigación de la fiscalía son el sistema de justicia".

"Yo por lo pronto siempre he estado disponible a aportar, pero como pueden darse cuenta no me han citado a ninguna parte porque no estoy vinculado al tema y si es que me citan a declarar para aportar algún tipo de información lo haré feliz", puntualizó Jackson.