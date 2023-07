Convenios: "Todos están en tela de juicio, desde el Presidente", dice la diputada Yovana Ahumada

La diputada por Antofagasta Yovana Ahumada (independiente, exPDG) planteó que, dados los cambios en el relato oficialista sobre las irregularidades en los convenios entre la Seremi de Vivienda de esa región y Democracia Viva, "todos están en tela de juicio", incluido el Presidente Gabriel Boric.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la legisladora explicó cómo se gestó su oficio por el asunto, enviado hace un mes, y exactamente una semana antes de que se destapara el caso, después de que el Mandatario dijera que estuvo al tanto del mismo este miércoles.

"A través de un Whatsapp, recibo el correo que se le envió a la subsecretaria de Vivienda (la militante RD Tatiana Rojas) el 2 de mayo, con todos los detalles de estas dudas e inquietudes que los trabajadores le hacían llegar. En vista del análisis que se hizo de esta información, el 7 de junio decido enviar un oficio a la Seremi, para tener detalles de qué es lo que ocurre con Democracia Viva: cómo se habían entregado los recursos a una fundación que no tenía sede ni era de nuestra región, cómo iban los avances y rendiciones", precisó.

Consultada sobre por qué recurrió al exseremi Carlos Contreras -que por estar implicado en el caso renunció al cargo y fue expulsado de RD- y no a la Subsecretaría o al Ministerio de Vivienda, señaló que "siendo diputada de la región, para mí era mucho más factible tener mayor información de detalle" desde esa repartición, "creyendo que habría una respuesta rápida".

"Si bien (los antecedentes) generaron dudas, creo que nadie se imaginó los ribetes y todo lo que ha estado ocurriendo por esta denuncia, que parte con una fundación y hoy tenemos en otras regiones", reflexionó.

"MANTO DE DUDA"

En cuanto a la factibilidad de que el Gobierno central no conociera los detalles hasta que el caso saliera en la prensa, como aseguró el ministro de Justicia, Luis Cordero, Ahumada estimó que "si las cosas hubieran mantenido una sola línea, no podría tener duda de nada, pero hemos visto cómo la información ha ido variando cada día".

"Si bien el Presidente dijo una cosa en un principio, hoy cambia su discurso: dice que se enteró antes y nombra mi oficio. Por otro lado, vemos que el senador (Juan Ignacio) Latorre dice que la subsecretaria le informa al ministro (de Vivienda, Carlos Montes), después dice que no, y que él se enteró antes", ejemplificó.

"Por eso -continuó- se genera un manto de duda con respecto a todo lo que ocurre, porque pareciera que nadie dice nada claro, nadie tiene la misma versión (...) Todos están en tela de juicio, todos generan duda, desde el Presidente y todos los que han intervenido, porque no tienen un mismo discurso".

A la vez, cuestionó que "si se tuvo la información, ¿por qué en ese minuto no se toman acciones?", y observó que "en general, no se le toma la premura, la urgencia, a la información que se recibe, y eso es grave, porque creo que quien asesora al Presidente o sus personas cercanas no lo asesoran bien".

"¿No está habiendo una comunicación fluida o se está queriendo -de alguna manera- invisibilizar esta situación? ¿No creyeron que esto iba a avanzar o se iba a saber?", se preguntó la parlamentaria.

"CAMBIO DE GABINETE SÍ O SÍ"

En definitiva, si bien insistió en que "la responsabilidad parte en el Presidente", apuntó que no sólo él debe asumirla, sino que también sus ministros.

Por lo mismo, Ahumada aseveró que "el Presidente debiera estar pensando en anticipar un cambio de gabinete sí o sí", pues "en la medida que esto sigue avanzando, por lo menos el ministro Montes y el ministro (de Desarrollo Social y fundador de RD, Giorgio) Jackson tienen que asumir un costo político".

De hecho, consideró que "no es correcto" que hasta ahora sólo Contreras y Rojas hayan dejado el Gobierno debido al caso, puesto que "cada vez se amplía más, llega a otras Seremis, a otras regiones, sigue sumando montos que no son menores. No se asume la gravedad de lo que estamos hablando".