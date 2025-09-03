Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago13.2°
Humedad59%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Judicial | Denuncias de corrupción

Corrupción en Bienes Nacionales de Arica: Cinco detenidos en allanamiento de la PDI

Publicado:
| Periodista Radio: Hans Gotterbarm
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) ingresó a las dependencias con una orden de entrada y registro.

Corrupción en Bienes Nacionales de Arica: Cinco detenidos en allanamiento de la PDI
 Hans Gotterbarm
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público se está llevando a cabo en la ciudad de Arica, en la región homónima, donde se están allanando las oficinas del Ministerio de Bienes Nacionales.

La diligencia se realiza en el marco de una investigación por presuntos delitos de corrupción.

Según la información preliminar, al menos cinco funcionarios públicos fueron detenidos en el procedimiento, dirigido por la fiscal Paulina Brito y desarrollado por efectivos de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada