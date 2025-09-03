Corrupción en Bienes Nacionales de Arica: Cinco detenidos en allanamiento de la PDI

Un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público se está llevando a cabo en la ciudad de Arica, en la región homónima, donde se están allanando las oficinas del Ministerio de Bienes Nacionales.

La diligencia se realiza en el marco de una investigación por presuntos delitos de corrupción.

Según la información preliminar, al menos cinco funcionarios públicos fueron detenidos en el procedimiento, dirigido por la fiscal Paulina Brito y desarrollado por efectivos de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI.