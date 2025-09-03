Corrupción en Bienes Nacionales de Arica: Cinco detenidos en allanamiento de la PDI
La Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) ingresó a las dependencias con una orden de entrada y registro.
Un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público se está llevando a cabo en la ciudad de Arica, en la región homónima, donde se están allanando las oficinas del Ministerio de Bienes Nacionales.
La diligencia se realiza en el marco de una investigación por presuntos delitos de corrupción.
Según la información preliminar, al menos cinco funcionarios públicos fueron detenidos en el procedimiento, dirigido por la fiscal Paulina Brito y desarrollado por efectivos de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI.
AHORA🔴 La @PDI_Arica y @Fiscalia_Arica allanan dependencias de la @AricaBBNN de Arica y Parinacota, en medio de investigación por delitos de corrupción: hay al menos cinco funcionarios públicos detenidos en diligencia dirigida por la fiscal Paulina Brito @Cooperativa #Arica pic.twitter.com/cKYtM2ysFL— Hans Gotterbarm (@hansgotterbarm) September 3, 2025