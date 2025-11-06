Corte de Antofagasta se declaró incompetente en pedido de desafuero de Claudio Orrego

La Corte de Apelaciones de Antofagasta se declaró este jueves incompetente para conocer y resolver la solicitud de desafuero del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, por la arista ProCultura del caso Convenios y ordenó la remisión de los antecedentes a su par de Santiago.

En la resolución, el pleno del tribunal de alzada estableció que se deben remitir los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Santiago, al estar resuelta la incompetencia del Juzgado de Garantía de Antofagasta y asignada su tramitación por resolución firme y ejecutoriada, al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

"La competencia del tribunal de segunda instancia estará supeditada a la determinación de la competencia que por ley se establezca respecto del tribunal inferior, que en el caso que nos convoca, se traduce precisamente en la fijación de la competencia del Juzgado de Garantía de esta ciudad para conocer de la causa en su arista penal y cuya determinación ya ha sido establecida mediante sentencia firme y ejecutoriada, que acoge la excepción de incompetencia por vía de inhibitoria y que por ende remite los antecedentes al Tribunal que se estima competente, esto es, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, quien por lo demás, ya ha aceptado la competencia declinada por el Juzgado de Garantía de esta ciudad", sostuvo el fallo.

"Lo anterior —añadió—, obliga a este Tribunal Pleno a declarar la incompetencia de esta Corte de Apelaciones para conocer del procedimiento de desafuero, en aplicación precisamente de dichas normas de competencia penal, debiendo remitir los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Santiago por corresponderle a esta su conocimiento y fallo".

Por tanto, se resuelve que se declara: "la INCOMPETENCIA de este Tribunal de Alzada para conocer de la solicitud de desafuero interpuesta por la Fiscalía Local de la Región de Antofagasta en contra del Gobernador de la Región Metropolitana Sr. Claudio Orrego Larraín, debiendo remitir los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Santiago, para la debida tramitación conforme a derecho".

La solicitud de desafuero fue presentada por el fiscal jefe de Alta Complejidad de Antofagasta, Eduardo Ríos, en esta causa que se relaciona con la investigación de posibles delitos de fraude al fisco en la firma de convenios entre la Fundación ProCultura y diversas gobernaciones regionales, entre ellas la Metropolitana.