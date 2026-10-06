Corte desaforó nuevamente a Calisto, ahora como senador

Por unanimidad, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió este martes la solicitud del Ministerio Público de desaforar al senador independiente Miguel Ángel Calisto, imputado por fraude al Fisco.

Calisto ya había sido desaforado como diputado, pero su elección como senador en 2025 -en un cupo de la Federación Regionalista Verde Social dentro del pacto Verdes, Regionalistas y Humanistas- obligó a la Fiscalía a solicitar nuevamente la medida.

La indagatoria que desarrolló la Fiscalía Local de Coyhaique apunta a que, entre 2018 y 2022, el legislador se concertó con su exjefe de campaña Roland Cárcamo y la esposa de éste, Carla Graf, para defraudar al Fisco mediante falsas asesorías parlamentarias.

"Una vez que esta resolución quede ejecutoriada, la causa podrá avanzar hacia la etapa de preparación juicio oral, conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal", consigna la nota del Ministerio Público.

Citando el fallo del tribunal de alzada, el ente persecutor apunta que "el examen de los antecedentes recabados en la carpeta investigativa permite apreciar que los hechos materia de la acusación, tienen mérito y resultan plausibles".

"El convencimiento preliminar requerido en esta fase previa de desafuero, se obtiene del examen de los antecedentes reunidos en la etapa de investigación, reales, revestidos de seriedad y plausibilidad para dar lugar a la formación de causa respecto del senador Miguel Ángel Calisto Águila; sin perjuicio de lo que se resuelva en el juicio penal", cierra la resolución.

Los ocho imputados en esta causa -que incluyen al mentado parlamentario- son indagados por delitos reiterados de fraude al Fisco y fraude de subvenciones, donde el monto total del perjuicio para el Estado supera los 100 millones de pesos.

Previamente, la Corte de Apelaciones de Coyhaique ya había rechazado un recurso de amparo impuesto por la defensa de Calisto, que pretendía ampliar el plazo de investigación.