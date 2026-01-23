Corte Suprema abrió la puerta a la formalización de Ángela Vivanco en el caso "muñeca Bielorrusa"

La Corte Suprema acogió este viernes la querella de capítulos presentada contra la exministra del máximo tribunal, Ángela Vivanco, lo que puede derivar en una inminente formalización en el marco del polémico caso conocido como "muñeca bielorrusa".

En detalle, la Suprema resolvió rechazar la apelación presentada por la exmagistrada contra el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que previamente había declarado admisible la acción judicial.

Se consideró que se cumplen con los requisitos legales y que los antecedentes aportados "tienen seriedad y versomilitud para iniciar un proceso penal con todas las garantías procesales para los participantes", dice el Poder Judicial.

La exjueza podría enfrentar una orden de detención si se concreta la formalización, aunque también existe la opción de una entrega voluntaria. (FOTO: ATON)

"Esta Corte comparte lo razonado por el tribunal a quo en sus motivaciones sobre los alcances del juicio de mérito que ha de realizarse en el análisis de la admisibilidad de la querella de capítulos deducida. Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 427 del Código Procesal Penal, se confirma la sentencia apelada", indicó el fallo.

La determinación del máximo tribunal es un paso significativo en la investigación, dado que ahora la Fiscalía queda habilitada para avanzar en una posible formalización de Vivanco por su presunta participación en delitos de cohecho y lavado de activos en este bullado caso.

De este modo, en el caso de que Vivanco sea formalizada por la trama bielorrusa, podría emitirse en su contra una posible orden de detención, aunque también existe la posibilidad de que la magistrada se entregue en espera a su futuro judicial.

Tras el fallo, la exministra ingresó a un edificio en Las Condes la tarde de este viernes para reunirse con sus abogados.