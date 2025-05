Democracia Viva: Catalina Pérez se mantendrá con arresto domiciliario total

La Corte de Apelaciones de Antofagasta resolvió este martes mantener el arresto domiciliario total y arraigo nacional de la desaforada diputada Catalina Pérez, imputada en el bullado caso "Democracia Viva".

Catalina Pérez es investigada por tres delitos de fraude al fisco en el denominado caso "Democracia Viva", una de las principales aristas del Caso Convenios. En la causa se investigan tres convenios suscritos en 2020 entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la mencionada fundación, por un total de 420 millones de pesos.

En la instancia, intervinieron como querellantes el fiscal Cristián Aguilar y los abogados del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Gonzalo Medina y Rocío Rojas.

Pese a que el Ministerio Público solicitaba la prisión preventiva, la segunda sala del tribunal de alzada consideró que esta medida cautelar resulta proporcional a la etapa de la investigación en curso.

Tras escuchar los alegatos, el ministro presidente de la Segunda Sala del tribunal de alzada, Dinko Franulic, dio a conocer la resolución de la audiencia: "No puede olvidarse que estamos frente a hechos graves, que hay peligro social y, por tanto, la seguridad de la sociedad debe también ser garantizada, apareciendo que la medida cautelar de privación domiciliaria total, que fue impuesta conjuntamente con los arraigos, son suficientes para estos fines".

Sin embargo, el magistrado aclaró: "Tampoco se está en condiciones de rebajar las medidas cautelares. Desde ese punto de vista, debe ser desechada la apelación que formuló la defensa".

Defensa manifestó su conformidad

Tras la conclusión de la audiencia, la defensa de Pérez expresó su conformidad con la resolución adoptada y manifestó que el equipo legal continuará enfocado en la presente fase de la investigación, en el que se recopilan antecedentes relevantes para determinar la posible participación de la diputada en los hechos que se le imputan.

El abogado defensor de Catalina Pérez, Gonzalo Medina, cuestionó la "discrepancia evidente entre lo que dice el Ministerio Público y el CDE. Esa discrepancia, que algunos la ven (a Pérez) como coautora y otros la ven como cómplice, sólo se explica por la ausencia de pruebas directas de la intervención de ella en cualquier asunto vinculado a los convenios".

"Como esa evidencia no existe, porque eso no sucedió, es difícil calificar qué habría hecho ella eventualmente. Ella (Pérez) desde el primer día ha manifestado que tenía conocimiento, pero no de las particularidades de los convenios, es una cuestión que ella señaló tanto en la primera declaración que prestó en Fiscalía. Con sus declaraciones de prensa nunca se ha negado de que tenía algún conocimiento, pero no el detalle específico de lo que se estaba realizando", complementó el jurista.

Medina desestimó solicitar otra instancia de cautelares, señalando que la investigación "tiene que seguir su curso".

La desaforada parlamentaria fijó su domicilio para el cumplimiento del arresto domiciliario total en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en la Región Metropolitana.