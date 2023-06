Democracia Viva: Daniel Andrade se anticipó al Tribunal Supremo y renunció a RD

Daniel Andrade, representante legal de la fundación Democracia Viva y principal implicado en el llamado "caso convenios" descubierto en la Región de Antofagasta, renunció a su militancia en Revolución Democrática (RD), partido golpeado por el escándalo.

La expareja de Catalina Pérez -diputada de esa tienda- envió un mail a la colectividad con el certificado que oficializa su renuncia la mañana de este jueves, horas antes de que el Tribunal Supremo decida si corresponde sancionarlo, algo que ya fue propuesto por la dirección nacional.

"No puedo defender mi inocencia activamente en este procedimiento porque mis defensas serán utilizadas en el proceso penal, cuando todavía no he sido citado a declarar y, por lo tanto, no he podido optar a declarar o a mantener silencio. Así, sin perjuicio de lo que resuelvan, pido que este tribunal suspenda cualquier resolución hasta que haya una resolución judicial", pidió en el correo, que fue consignado por La Tercera.

Al cierre del mensaje, Andrade informa que "he renunciado al partido hace unos días (...) Adjunto mi certificado de afiliación que acredita que ya no pertenezco al partido". Cabe mencionar que dicho documento indica que renunció previo al 31 de mayo, semanas antes de que se destapara el caso.

No obstante lo anterior, el Tribunal Supremo aún puede pronunciarse sobre el líder de Democracia Viva durante la sesión de esta tarde, aunque también es posible que la resolución final se extienda un par de días más.

La instancia además debe resolver el destino del exseremi de Vivienda de Antofagasta vinculado con el caso, Carlos Contreras.