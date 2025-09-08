Síguenos:
Tópicos: País | Judicial | Denuncias de corrupción

Democracia Viva: Defensa de Andrade pide reabrir investigación y apunta a contrato de arriendo

Publicado:
| Periodista Radio: Dayane Márquez
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los abogados del imputado argumentaron que Fiscalía agregó nuevos hechos en la audiencia de reformalización de agosto, por lo que buscan realizar algunas diligencias.

Entre los objetivos se encuentra analizar el acuerdo de arriendo del inmueble ubicado en Ñuñoa, donde se emplazaba la oficina de la fundación indagada.

Democracia Viva: Defensa de Andrade pide reabrir investigación y apunta a contrato de arriendo
 ATON (archivo)

Se espera que, a mediodía, el tribunal anuncie su decisión sobre si acoge o rechaza la solicitud de la defensa.

El Juzgado de Garantía de Antofagasta se encuentra deliberando, la mañana de este lunes, la solicitud de la defensa de Daniel Andrade para reabrir la investigación de la arista Democracia Viva, considerada la "causa madre" del caso convenios.

La petición fue ingresada el 22 de agosto, pero la audiencia para discutirla quedó fijada para la jornada de hoy.

Durante la audiencia, la defensa de Andrade argumentó que el Ministerio Público agregó nuevos hechos en la reformalización que se llevó a cabo el 12 de agosto, por lo que solicitan reabrir la indagatoria para realizar diligencias menores.

En concreto, la defensa busca la obtención de certificados y antecedentes de Daniel Andrade desde el Servicio de Impuestos Internos (SII). El objetivo es analizar su relación con el conocido contrato de arriendo del inmueble ubicado en la comuna de Ñuñoa, donde se emplazaba la oficina de la fundación Democracia Viva.

La audiencia, que se encuentra en receso, se desarrolló mayoritariamente de manera telemática. En la sala solo estuvieron presentes representantes de la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) como parte querellante, y las defensas de los imputadas Kelly Betancourt y Mery Donoso. El resto de los intervinientes participó de forma remota.

Se espera que, a mediodía, el tribunal anuncie su decisión sobre si acoge o rechaza la solicitud de la defensa para reabrir la investigación de la causa unificada del caso convenios en Antofagasta.

