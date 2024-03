Democracia Viva: Exseremi Contreras dice que fue apresado para "ocultar" responsabilidad de tía de Crispi

Este domingo, el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, declaró en televisión por el caso Democracia Viva, ocasión en que afirmó que su permanencia en prisión preventiva fue "por razones políticas y comunicacionales".

En entrevista con T13, Contreras apuntó nuevamente a la exencargada del Programa de Asentamientos Precarios, la arquitecta Verónica Serrano, tía del jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi.

"Yo sí puedo afirmar que termino preso estos 75 días por razones políticas y comunicacionales, porque se busca ocultar o cubrir o simplemente no evidenciar la responsabilidad de la Jefatura Nacional de Asentamientos Precarios respecto al proceder de sus jefaturas a nivel regional", aseguró.

"Yo considero que estuve en prisión por razones políticas y comunicacionales y los tribunales, al bajar la medida cautelar y al decir que había sido desproporcionada, de alguna forma lo confirman. Entonces lo que yo veo es que hubo una estrategia comunicacional, que no digo que sea de Presidencia, pero que creo que puede haber participado el Segundo Piso, en que participó Revolución Democrática como partido, desde su directiva, de mostrar con alevosía el escarmiento que se hacía de nosotros dos (él y el ex representante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade)", planteó.

En relación a la tía del asesor presidencial, Contreras indicó que "según el manual de transferencia del Programa de Asentamientos Precarios, la responsable de las irregularidades que detectó a nivel nacional la Contraloría como problema sistémico dentro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo es Verónica Serrano durante el periodo 2022".

INSISTE EN QUE EL GOBIERNO SABÍA DEL LÍO DE PLATAS

Luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta resolviera rebajar las medidas cautelares de Contreras y Andrade de prisión preventiva a arresto domiciliario total, ambos imputados dejaron durante la noche del jueves la cárcel de la ciudad.

Desde su hogar, el exseremi reiteró a T13 que el Gobierno estaba, a nivel central, al tanto del lío de platas antes de que se diera a conocer públicamente.

"Estoy planteando honestamente lo que es de mi conocimiento, en virtud de las cosas que las personas con las que interactué me dijeron en su debido momento y lo que he escuchado públicamente decir por algunas personas. A mi entender, hasta el Segundo Piso, hasta Miguel Crispi o alguno de sus asesores", manifestó.

Consultado si Crispi omitió información al Presidente Gabriel Boric, la exautoridad sostuvo: "No no he visto antecedentes que hagan pensar en algo distinto".

"UN ERROR POLÍTICO MUY GRAVE CON CONSECUENCIAS GIGANTESCAS"

Interpelado por el traspaso de 426 millones de pesos por los que fue imputado junto Andrade por los delitos de fraude al Fisco, Contreras señaló que "30 millones fueron gastados, 300 millones fueron devueltos y 100 millones están en un juicio civil para analizar si la rendición que se realizó fue la adecuada o no".

"Fui parte de un error político muy grave que generó consecuencias gigantescas de las cuales van a remorder en mi conciencia mucho tiempo, si no toda mi vida, que trajo consecuencias catastróficas para mi vida familiar, para mi vida personal, para mi proyección profesional", agregó el exseremi.

"Creo que he pagado y seguiré pagando con creces el descriterio que cometí al firmar un convenio con Democracia Viva, pero aquí no hay fraude al Fisco", subrayó.