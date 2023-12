Democracia Viva: Montes negó haber recibido informe que especificara "irregularidades"

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, descartó haber recibido un informe detallando las presuntas irregularidades en los convenios suscritos por Democracia Viva en Antofagasta, como aseguró la exsubsecretaria de la cartera, Tatiana Rojas, ante el Ministerio Público.

En detalle, la exautoridad manifestó a la Fiscalía que ella misma confeccionó y entregó al secretario de Estado "un resumen de la situación en Antofagasta de todos los convenios, entre los que se encontraban el programa desarrollado por Democracia Viva. Dicho informe se lo entregué antes que el Caso Fundaciones saliera en la prensa".

Sin embargo, desde la Región de La Araucanía, el ministro Montes negó haber sido informado de "alguna irregularidad".

"Yo lo que descarto es haber recibido un informe en el que me dijeran: mire ésta o ésta otra irregularidad, ésta o ésta otra situación. O sea, no recibí ninguna información ni ningún informe que dijera: hay irregularidades, hay delitos, hay conflicto de interés, en fin. Eso no lo recibí antes del 16 de junio", aseveró.

Asimismo, explicó que "apenas lo recibí, que fue el 16 de junio, ese mismo día, viniendo desde Rancagua yendo hacia Santiago, llame al seremi (Carlos Contreras de Antofagasta) y le dije que presentara su cargo, pusiera su cargo a disposición, y ese mismo día en la tarde dejó de ser seremi".