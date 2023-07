Democracia Viva: Seremi de Vivienda de Antofagasta rechazó recurso que buscaba evitar devolver dineros

La Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta rechazó, en todas sus partes, el recurso de reposición de la Fundación Democracia Viva, donde presentaban su disconformidad con los recursos a devolver al Estado, luego que el el Ministerio de Vivienda pusiera fin anticipado a los convenios celebrados entre ambos.

La definición, adoptada ayer, fue comunicada este viernes por el ministro Carlos Montes en el marco del viaje presidencial a la Región del Biobío.

A través de un comunicado, el Minvu indicó que la decisión de la Seremi destaca que la fundación incurrió en una serie de incumplimientos de los respectivos convenios, sin que existan nuevos elementos, presentados por Democracia Viva, que permitan desvirtuar lo ya concluido con anterioridad.

En el mismo documento se señala que, con el rechazo a los recursos de reposición interpuestos por Democracia Viva, las causas serán vistas, ahora, por el superior jerárquico, esto es, la Subsecretaría de Vivienda, la que deberá resolver los recursos.

Montes señaló que con esta decisión "sigue corriendo el plazo de 30 días para que la fundación cumpla con devolver los 391.768.516 pesos" y agregó que "lo hemos dicho desde el primer día: no vamos a descansar hasta que estos recursos sean reintegrados".

"El Ministerio y este ministro no va a aceptar irregularidades con el dinero de todos los chilenos, menos aún, con los que están destinados a resolver los dolores de los más necesitados. El sueño de las familias chilenas, de acceder a la vivienda, es nuestra prioridad, es parte del Plan de Emergencia Habitacional y necesitamos esos y todos los recursos para cumplir la meta de entregar 260.000 viviendas durante el Gobierno del Presidente Gabriel Boric", enfatizó el secretario de Estado.

GOBIERNO ADVIERTE CON POSIBLES ACCIONES PENALES

La fundación aún puede apelar mediante la Subsecretaría de Vivienda y luego, según han dicho las autoridades, el caso pasaría al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

En entrevista con Radio Infinita, el ministro de Justicia, Luis Cordero, advirtió que, en el caso de que Democracia Viva se resista a entregar los recursos solicitados, se buscarán responsabilidades penales.

Desde la oposición, el senador David Sandoval, militante de la UDI e integrante de la Comisión de Vivienda, afirmó que ese es el camino que debe emprender el Ejecutivo: "Cuando alguien se genera apropiación indebida de caudales públicos a través de estos mecanismos, eso constituye evidentemente temas de naturaleza penal y el Gobierno no puede menos que apelar a todas las instancias para restituir al Estado todos los recursos que hayan sido mal habidos y que hayan provocado esta apropiación indebida. Por lo tanto me parece absolutamente razonable que el Gobierno tiene que realizar todas las acciones posibles a fin de lograr la restitución de los recursos públicos que están cuestionados".

SENADOR CASTRO: QUE NO HAYA BOLETAS DE GARANTÍA "ES INACEPTABLE"

En tanto, dentro del oficialismo se siguen escuchando críticas.

El senador Juan Luis Castro (Partido Socialista) acusó una grave falta administrativa en la inexistencia de boletas de garantías en los convenios firmados con Democracia Viva y otras fundaciones por parte del Ejecutivo.

"A mí me parece increíble que han pasado dos meses poco menos desde que estallaron los conflictos con las fundaciones y solo un quinto de todas las regiones tienen hoy día exigencia de boletas de garantía y no se ha actuado para hacerla universal. ¿Qué se está esperando?", manifestó el parlamentario oficialista.

"Aquí es evidente que hay sectores, grupos, que se estructuraron para defraudar al fisco. No es entendible que el Estado no proteja su plata y si ya estalló esto hace dos meses, ¿por qué no se da un instructivo de garantías general a todas las regiones del país? Es inaceptable", fustigó Castro.

En medio de estos cuestionamientos, el ministro Montes sostuvo que "en todos estos temas todos tenemos que ver cómo mejoramos el sistema para adelante", indicando que "este es un sistema que estaba instalado".

No obstante, el exsenador reconoció que "el problema de la responsabilidad, tanto cuando era parlamentario como ahora, es haber permitido que un sistema de estas características se instalara sin haberlo enfrentado entre todos oportunamente".

"Es muy importante que se haya decidido que las cuentas corrientes y los bienes de ellos sean puestos en reserva para pagar esta deuda", agregó Montes.