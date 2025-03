Desbordes acusa campaña orquestada contra la Fiscalía: "Espero que La Moneda no esté involucrada"

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, acusó al Frente Amplio y al Partido Comunista de estar detrás de una maniobra para sacar al fiscal Patricio Cooper del caso Cariola, e insinuó un posible involucramiento del Gobierno de Boric.

Cooper lidera la investigación sobre Irací Hassler en el caso Sierra Bella y sobre Karol Cariola en la causa aledaña por tráfico de influencias y cohecho. El fiscal nacional Ángel Valencia determinó que Claudia Perivancich, fiscal regional de Valparaíso, indague, en paralelo, la filtración de los chats reservados entre ambas militantes comunistas.

"Aquí hay una campaña orquestada desde el Frente Amplio y espero que no esté involucrada La Moneda para sacar al fiscal Cooper, que les incomoda, por eso vemos diputados del FA y del PC, descarados, intentando sacar un fiscal en medio de una investigación. Eso me parece una vergüenza y es un atentado contra el funcionamiento autónomo de las instituciones", dijo el alcalde.

El jefe comunal además insistió en que no fue él quien filtró las conversaciones privadas entre Cariola y Hassler y explicó que "el municipio no ha tenido acceso a chats reservados".

Fiscal nacional respalda a Perivancich tras críticas

Respecto a la decisión del fiscal nacional Angel Valencia de designar a la fiscal Claudia Perivancich a cargo de la investigación de las filtraciones en el caso de Karol Cariola, se han generado críticas negativas en el oficialismo.

La diputada Camila Musante, de la bancada del Partido por la Democracia (PPD), señaló que es preocupante que la causa de investigación vaya a parar en manos de la fiscal Perivancich, agregando que es conocida como "la sepulturera de las causas".

"Soy creyente en la causa por tráfico de influencias donde se está hoy día investigando las redes, a propósito de los nombramientos de Ángela Vivanco; del rol que cumplió el ex ministro del interior, Andrés Chadwick; el formalizado abogado Hermosilla; y la verdad es que todavía no tenemos a un ex ministro del Interior formalizado por todos estos hechos. Lo propio respecto del ex fiscal Manuel Guerra", añadió la diputada.

Frente a dichos como estos, tras participar en una sesión de comisión en la Cámara Alta, el fiscal nacional Ángel Valencia defendió su nominación de Claudia Perivancich y comentó que "no me parece justo decir que se trata de una fiscal regional que no muestra resultados".

"Ella es una fiscal que tiene una muy buena evaluación por parte de la Fiscalía Nacional. Me parecen injustos comentarios como esos. Le quisiera recordar además que es la fiscal regional de la Fiscalía en la cual se están esclareciendo los incendios ocurridos en la ciudad de Viña del Mar", dijo Valencia.

Fiscal Perivancich: La diputada Musante no conoce los resultados de nuestras investigaciones

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, respondió duramente los dichos de la diputada Musante y afirmó que "todas ellas supone un profundo desconocimiento de la labor que realizamos en esta región. Suponer que las causas se inician para darle pronto término es no conocer la dedicación, objetividad y profundidad que se le debe dar a investigaciones complejas".

"Al parecer, la diputada Musante no conoce los resultados que tuvimos el año pasado con la investigación del megaincendio, que hoy separa dos aristas para abordar eventualmente la responsabilidad de ciertas autoridades; desconoce que hace dos años, producto de la cantidad de pruebas que estamos rindiendo, llevamos adelante el juicio de SQM en el Tribunal Oral de Santiago, o desconoce las condenas por las muertes de funcionarios policiales, la sargento Rita Olivares y el cabo Carlos Retamal, en San Antonio", arremetió.

Perivancich señaló que el trabajo de la Fiscalía es desconocido porque "nosotros no divulgamos públicamente cuáles son las diligencias que estamos llevando", con el objetivo de "obtener mejores resultados, más exitosos y eficaces en la persecución penal".

"Además, (la diputada) confunde -señalando- que hay una serie de sujetos que serían de interés en investigaciones a mi cargo, que no corresponden a mi gestión y están radicadas en otros fiscales regionales. Me parece necesario que se tenga mayor cuidado y seriedad cuando se hacen afirmaciones a través de los medios de comunicación", aseveró.

En cuanto a la causa por tráfico de influencias que le encargó el Fiscal Valencia, la persecutora señaló que se está avanzando en las primeras diligencias y "hemos accedido a reuniones con la diputada (Cariola), en las que finalmente no ha concurrido a esa solicitud que ella misma nos ha hecho, y hemos abordado sí a través de sus abogados".