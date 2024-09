Diputado Alessandri: UDI apoyará las acusaciones contra Vivanco, Muñoz y Matus

El diputado de la UDI Jorge Alessandri informó que su partido apoyará tres acusaciones constitucionales contra los ministros de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, Jean Pierre Matus y Sergio Muñoz.

"Algunas de esas son escritas por un grupo de DC (Democracia Cristiana), independientes y Amarillos, y nosotros las vamos a firmar solamente. Hay otras que vamos a poner a nuestros abogados en la redacción, como es el caso de Sergio Muñoz, quizás de Vivanco, se están armando los equipos. Lo que sí acordamos es que a la vuelta del feriado del 18, el lunes 23, vamos a presentar las tres juntas", precisó el parlamentario en El Diario de Cooperativa.

Además, valoró esta alianza entre la DC, Amarillos y Chile Vamos, ya que, según explicó, "es la única forma de llegar a la mayoría de la Cámara, entonces si tiene firmas de esos tres o cuatro grupos, tienen viabilidad al final esas acusaciones de pasar al Senado".

Acerca del caso audios, el abogado señaló que son "700 mil páginas y habremos conocido 500. Entonces, todos los días hay algo que nos sorprende. Yo soy partidario de revisarlas todas (las páginas) primero, ver qué cosas son delitos, investigarlas, ver qué cosas son anécdotas, qué cosas son poco éticas, y después ver cómo reforzamos nuestras instituciones".

"Son cosas que tenemos que sacar el limpio de este caso, más que opinar de cada fracción de conversación de WhatsApp, es muy difícil porque siempre al día siguiente aparece el segundo párrafo, después el tercero", dijo Alessandri, quien declaró ser "partidario de tener toda la información para opinar. Lo que sí, esto ojalá sirva, a la larga, para mejorar las instituciones".

"Opinar con un párrafo del primer capítulo es muy arriesgado, y yo como diputado, que probablemente tenga que ver acusaciones constitucionales contra supremos en el futuro, prefiero no aventurarme. La UDI lo está mirando con atención, como lo están mirando todos los partidos", añadió.

ARISTA CHADWICK

Esta jornada, se conoció que el exministro del Interior durante la administración de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, habría intercedido en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) respecto a una empresa de los Sauer, involucrados directamente en el caso audios.

"Primera pregunta que yo haría si era ministro de Estado o no, al momento", aseveró el diputado gremialista, quien exlicó que "un ministro puede llamar para averiguar también, para que se haga público, para que le contesten", aunque sí expresó que "en principio no suena bien, pero evidentemente le creo al señor Iglesias (comisionado de la CMF), también lo conozco".

"Me gustaría saber los detalles, el tiempo, el mes y el año para ver si Chadwick era ministro o no, y después el detalle de lo que se pidió. Los ministros llaman normalmente a seremías, a gobernaciones; apurar es lo que más le toca a uno en política", lo que justificó que "no es irregular", no obstante "muy distinto sería a que Chadwick hubiera inducido una respuesta favorable y eso evidentemente que requiere investigación y habría sido muy grave".