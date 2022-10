Diputado Mulet se querelló contra fiscal de Atacama por pedir su detención tras no acudir a formalización

El diputado Jaime Mulet (FRVS) presentó este miércoles una querella criminal en contra del fiscal regional de Atacama, Alexis Rogat, luego de que el pasado 6 de octubre el Ministerio Público solicitara la detención del parlamentario por no asistir a la adiencia de formalización por el delito de cohecho pasivo.

Sin embargo, la orden quedó sin efecto luego de que Mulet se conectara a la audiencia a través de Zoom, por lo que el parlamentario fue imputado, no quedó con medidas cautelares y el tribunal fijó un plazo de dos meses para la investigación.

Este caso se abrió en 2016 y versa sobre hechos ocurridos en 2015, cuando Mulet no era parlamentario, y tiene al Consejo de Defensa del Estado (CDE) como querellante.

Según el ente persecutor, el fallecido exalcalde de Tierra Amarilla Osvaldo Delgado, concertado y asesorado por los abogados Mulet, Ramón Briones y Hernán Bosselin, solicitó y aceptó, con infracción a los deberes del cargo, el pago de beneficios económicos para el municipio y terceros de parte de la Minera Candelaria, acordando un contrato de transacción sobre daño ambiental en contravención a la ley.

LA QUERELLA CRIMINAL

Trece días después de esa audiencia, el diputado Mulet presentó esta semana una querella en contra del fiscal regional a quien acusa de prevaricación administrativa, del delito contra las garantías constitucionales relativa a la libertad personal y seguridad individual, además de abuso contra particulares.

En la querella, a la que tuvo acceso Cooperativa, el parlamentario destaca, entre los antecedentes de la causa, que "al ser miembro del Congreso Nacional, tengo fuero parlamentario", por lo que critica la solicitud de orden de detención cuando aún la justicia no se pronuncia respecto a un posible desafuero.

"El Ministerio Público, representado por el señor Rogat, quería desaforarme con el objeto de pedir medidas cautelares en la audiencia de formalización", sostiene el escrito de Mulet donde agrega que "teniendo fuero parlamentario no concurrí al inicio de la audiencia porque ya existía la solicitud de desafuero".

En la audiencia, añade el escrito, "el señor Rogat, representando al Ministerio Público, faltando a los deberes de imparcialidad y objetividad señaló 'que no se manda solo' y, además, pidió una intensa medida cautelar de orden de detención en mi contra".

Ello, resume Mulet en la querella, es un "actuar ilega y arbitrario", además de un "acto vejatorio en mi contra".

"AFÁN DE HUMILLARME"

En conversación con Cooperativa, Mulet comentó que "los fiscales, por mucha autoridad que tengan, deben actuar respetando la Constitución y la Ley. El caso que siguen en mi contra se ha vulnerado varias veces, a mi juicio al menos, la ley y estoy haciendo las reclamaciones respectivas al fiscal nacional por una serie de antecedentes que mandé".

"Ahora -agregó- en esto que fue en medio de una audiencia grabada donde se pide una orden de detención en mi contra, violando mi fuero parlamentario. Habiendo ya solicitado el propio fiscal Rogat mi desafuero pide una orden, yo creo, que con el afán de humillarme, de degradarme. Yo la verdad es que no entendí esa situación".

Mulet sostuvo que esa fue "una situación dramática" que causó en su familia "una situación dolorosa".

El diputado dijo que finalmente se presentó porque esa orden "fue inconstitucional e ilegal, por eso me querellé, porque no es lo único que me ha pasado en esta investigación".