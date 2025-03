Diputados buscan remover a fiscal Cooper por filtración de chats Cariola-Hassler

Un grupo de parlamentarios oficialistas busca remover al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, ante las filtraciones de conversaciones de la diputada Karol Cariola (PC) en el marco de la investigación del caso Sierra Bella.

La diputada Carmen Hertz (PC) -que lidera la iniciativa- sostuvo que "aquel escrito tiene que ser muy sólido, muy avanzado, porque los elementos de hecho van dinámicamente produciéndose, en horas. Lo tendremos a más tardar en 48 horas, lo vamos a ingresar el lunes probablemente, a más tardar, a la Corte Suprema y esperamos que el Poder Judicial aquilate aquellos elementos con los cuales configuramos la causal de remoción en forma sólida".

Sin embargo, los parlamentarios argumentaron usando como fundamento que Cooper ya había sido removido de la investigación por tráfico de influencias, lo que no es correcto.

La confusión se originó por un comunicado de prensa que hablaba de una presunta remoción, aunque solamente se informaba que la fiscal Claudia Perivancich investigaría las filtraciones en este caso. No obstante, Cooper sigue a la cabeza de la indagatoria sobre Sierra Bella y sobre el presunto tráfico de influencias de Cariola.

Fiscalía Nacional designa a Fiscal Regional de Valparaíso para investigar filtraciones. pic.twitter.com/rXDKSQBkEz — Fiscalía Nacional (@FiscaliadeChile) March 18, 2025

El diputado Alberto Undurraga, timonel y candidato presidencial DC, marcó distancia de la ofensiva parlamentaria: "No corresponde que se haga una acusación a un fiscal cuando todavía no termina la investigación que va a determinar si él filtró o no filtró los antecedentes.

Por otro lado, "tampoco corresponde que la PDI y el Ministerio Público incorporen en un informe de la investigación de un delito antecedentes que no tienen nada que ver con el delito. Si no cuidamos nuestro sistema de justicia, nos vamos a transformar en países que a veces miramos con distancia", añadió.