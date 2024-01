Diseñadora reveló cómo se hicieron los peluches de Cathy Barriga: "Me pidieron mandarlos a China"

Una diseñadora que trabajó en la Corporación Municipal de Maipú durante la administración de Cathy Barriga; reveló detalles de cómo se hicieron los cuestionados peluches que tuvieron un costo de más de 54 millones de pesos.

Se trata de Francisca Luco, quien aseguró en TikTok que "Yo hice los peluches de la Cathy Barriga, y me pidieron mandar estos peluches a China".

La joven explicó que entre sus labores, debía "entregar materiales en ferias, era un trabajo que no disfrutaba en absoluto. A mí me encanta la ilustración, entonces ahí, dependiendo de los encargos que me hacían, yo trataba siempre de meter mis personajes. Pero a veces, doña Cathy tenía que ir sí o sí".

Pese a que algunos usuarios de redes sociales cuestionaron el particular parecido de los peluches con el famoso personaje de Pikachu, la joven aseguró que "el diseño de los monos los hizo el diseñador de la muni, yo adapté eso a modo peluche y mandé a producir a China. Una cruz con la que debo cargar".

Cabe destacar que la exalcaldesa, Cathy Barriga, se encuentra en pleno proceso de formalización por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público; el cual continuará en una segunda audiencia este miércoles.