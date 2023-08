Dos funcionarios entraron de noche al Gobierno Regional del Biobío a usar computadores

Dos funcionarios del Gobierno Regional del Biobío entraron de noche, el pasado sábado 29 de julio, a usar computadores en las dependencias de la repartición, que lidera el gobernador Rodrigo Díaz (ex-DC), salpicada con cinco investigaciones del caso convenios, especialmente por la arista "lencería".

El propio GORE tuvo que salir a aclarar la situación, afirmando que el ingreso tuvo como objetivo preparar una entrevista que Díaz concedió el día siguiente en el programa "Estado Nacional" de Televisión Nacional.

Se realizó "con la debida autorización de la jefa de División de Administración y Finanzas, dado que por razones de seguridad informática de la institución no se puede acceder a la totalidad de la información de manera remota", aclaró en un comunicado.

"Comprendemos que la coyuntura provoca un profundo escrutinio de cada una de las acciones del Gobierno Regional, sin embargo, pedimos rigurosidad y dejar a un lado las especulaciones. Las instituciones se encuentran realizando su trabajo ante una serie de hechos denunciados en Fiscalía y Contraloría, por lo que solicitamos que el ejercicio de difusión de información no siga afectando a nuestra institución y, especialmente, a funcionarios de carrera", instó también.

El GORE enfatizó que "todos los antecedentes (correos electrónicos, cámaras de vigilancia, entre otras) están a disposición de los organismos investigativos" para cuando sean requeridos.

Gobierno Regional del Biobío aclara situación de ingreso de noche de dos funcionarios la noche del 29 de julio al edificio. El jefe de informática y la contraparte financiera de En Ti entraron para obtener información de cara a una entrevista en Estado Nacional @Cooperativa https://t.co/PdcSZ0dmX9 pic.twitter.com/3yXUyJBSwp — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) August 8, 2023

Según los antecedentes, los funcionarios que ingresaron corresponden a Cristian Klenner, jefe de Informática del organismo, y Mónica Bestwick, funcionaria del GORE que ejercía como contraparte financiera ante los proyectos de la fundación En Ti, involucrada en la arista "lencería".

Entraron a las 22.30 horas, como consta en el libro de registros, y lo hicieron adjuntando un correo con la autorización de la jefa de División de Administración y Finanzas: una vez dentro, trabajaron en el computador de la referida unidad y del renunciado jefe de Desarrollo Social y Humano.

GOBERNADOR DENUNCIA OPERACIÓN POLÍTICA

En un punto de prensa, Díaz denunció que está siendo objeto de una operación política en su contra, destinada presuntamente a desviar la atención de las aristas que afectan a La Moneda, como el robo en el Ministerio de Desarrollo Social (Mideso), e incluso el proceso penal en curso contra el exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba por delitos económicos.

"Aquí hay plata que (supuestamente) había en paredes (en el caso Torrealba), y también hay varias instituciones públicas respecto a las cuales ha habido robo de computadores, hasta cajas fuertes (respecto al Mideso). Me parece, a lo menos, llamativo que no se esté hablando de esas situaciones y que se ponga el foco en los gobiernos regionales: una institución nueva, frágil y que, en particular respecto a los gobiernos regionales, se hable de dos donde las personas son independientes", sostuvo.

En ese sentido, conjeturó que "a personas muy poderosas, de izquierda o de derecha, les conviene desviar la atención y que en particular se esté poniendo con personas que son actores políticos, se estén poniendo imputaciones como cuánto cuesta un colombiano, cosa que por lo menos a mí me parece que lo entiendo como cualquier persona de la calle: suena a amenaza".

La autoridad agregó a los antecedentes el hecho de que la semana pasada fuera publicado de manera coordinada un meme en una página de sátira política local, en Instagram, y en la página oficial dela Seremi de Economía, en Facebook, haciendo mofa de la situación del GORE.

La delegada presidencial regional, Daniela Dresdner, rechazó cualquier insinuación de una supuesta operación política.

OPOSICIÓN ACUSA, SIN PRUEBAS, QUE OBJETIVO ERA "ROBAR INFORMACIÓN"

Tal como ya lo hicieran desde Renovación Nacional tras el robo de computadores en el Ministerio de las Culturas, el diputado de la UDI Sergio Bobadilla también acusó, sin mostrar pruebas, que los funcionarios presuntamente entraron para eliminar antecedentes.

"Ingresan para hacer lo que están haciendo en muchas reparticiones públicas: robando información o destruyendo información importantísima para el proceso investigativo. Hacemos un llamado para que el fiscal nacional designe un fiscal exclusivo para la Región del Biobío", emplazó sin aportar evidencia.

A su turno, al consejero regional Gabriel Torres (independiente-RN) comentó que "llama la atención, primero, que sea un sábado, fin de semana, día no hábil para la administración pública, a las 22.30 horas de la noche. Sale del edificio (uno de los funcionarios) y vuelve a entrar con una autorización de un correo, tengo entendido, electrónico, de una funcionaria del Gobierno Regional y ahí pudieron acceder. Esta persona era el jefe de Informática, no era alguien menor, y entró con una segunda persona".