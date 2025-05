Elizalde criticó "politización de la justicia" tras filtraciones en el Caso ProCultura

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), salió en defensa del Presidente Gabriel Boric, tras conocerse públicamente las conversaciones telefónicas entre el Mandatario y la psiquiatra Josefina Huneeus, exesposa de Alberto Larraín, en el marco de la investigación por el caso Procultura.

La polémica surgió tras la revelación de los argumentos expuestos por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, para pedir la intervención del teléfono del Mandatario, en contexto de una indagatoria por presunto financiamiento irregular de su campaña presidencial de 2021.

A raíz de lo anterior, el titular del Interior manifestó: "En los últimos días ha habido una serie de trascendidos respecto a la investigación del caso ProCultura, donde incluso se interceptó una conversación del Presidente con su médica. En esa conversación, el Presidente señala literalmente que no hay nada que esconder".

En ese sentido, Elizalde enfatizó que "la Justicia, no una, sino dos veces, rechazó la solicitud para interceptar el teléfono del Presidente, (que) ni siquiera ha sido citado a declarar como testigo en esta causa".

"Hay quienes desde el mundo de la política quieren sacar pequeñas ventajas con información parcial y descontextualizada. La politización de la justicia, que algunos pretenden, le hace un enorme daño a las instituciones democráticas", criticó el secretario de Estado.

Asimismo, el vicepresidente de la República reiteró: "Tal como ha señalado el Presidente Boric, no hay nada que esconder y esperamos que las instituciones realicen bien su trabajo, siempre respetando la ley y en el marco del Estado de derecho".

Frente Amplio acusa "estrategia de espionaje político"

Tras la revelación de los antecedentes de Procultura, el Frente Amplio emitió un comunicado en el que acusa que la situación se trata de una "estrategia de espionaje político" y descarta vínculos entre el partido y la fundación investigada.

Al respecto, la diputada Gael Yeomans (Frente Amplio) cuestionó la manera en que el Ministerio Público se ha desempeñado en la mencionada indagatoria: "Me parece de extrema gravedad la negligencia con la que ha actuado el fiscal Cooper, porque no es el primer caso en donde se filtra la investigación: estamos hablando por lo menos de la tercera carpeta investigativa del fiscal Cooper que se le está filtrando y, lamentablemente, se está saltando la justicia".

"Si el Juzgado de Garantía le dice dos veces que no va a acceder a que pueda tener las escuchas telefónicas del Presidente de la República, y aún así se están filtrando conversaciones del Presidente, simplemente se está saltando lo que estableció el tribunal", fustigó la parlamentaria.

Chile Vamos solicitó una sesión especial en la Cámara

Desde la oposición, las bancadas de Chile Vamos solicitaron una sesión especial para en la Cámara para abordar posibles casos de financiamiento irregular de campañas políticas, de la que se espera la asistencia del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, el fiscal nacional, Ángel Valencia, y el directorio del Servicio Electoral (Servel).

"El tema de filtración es una cosa, (pero) el tema que el Frente Amplio diga que aquí hay una persecución política, espionaje político, a mí me parece que no es correcto que se diga eso, porque en el fondo, de alguna forma, desvía el tema y aquí no hay espionaje político", señaló la diputada Ximena Ossandón (RN).

"Aquí lo que hay es un acto de la justicia, un trabajo de la justicia, que tiene que llegar a fondo y con todas las consecuencias. Me parece que sería bastante prudente de parte del Frente Amplio que no se trate de cambiar el foco de la discusión", agregó.

En ese sentido, la parlamentaria de Chile Vamos sostuvo que "aquí hay un tema que es gravísimo, que se tiene que investigar, y ojalá se meta no solo Servel, porque Servel tiene un espacio acotado de investigación, pero que se meta el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y, lo más importante, que el mundo político no le ponga traba a las investigaciones".