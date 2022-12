Exfuncionaria de Vitacura: Recibía depósitos en mi cuenta y me solicitaban que los sacara al día siguiente

Una exfuncionaria de la Municipalidad de Vitacura indicó en una declaración judicial que le depositaban dinero vía transferencia bancaria, lo que posteriormente debía devolver, en una arista del caso del exalcalde Raúl Torrealba, quien es investigado por malversación de caudales públicos y fraude al fisco.

Antonia Larraín, la exdirectora de desarrollo comunitario, declaró por segunda vez ante la Fiscalía este año y reveló un nuevo mecanismo del presunto desvío de recursos, como también detalles sobre la arista por el posible financiamiento de campañas políticas de personas cercanas a Torrealba, según consignó El Mercurio.

La exfuncionaria relató que al exdiputado Sebastián Torrealba (RN) "lo conozco debido a que este es sobrino de Raúl Torrealba, no relacionándome laboralmente con este, así tampoco en las campañas políticas cuando postuló a los cargos, que desconozco si aún mantiene. Desconozco la existencia de aportes económicos provenientes de la municipalidad".

Esto debido a que Domingo Prieto, exencargado de los programas "Vita" del municipio de Vitacura, puntualizó esta situación con entrega de montos superiores al millón de pesos, aunque el exparlamentario lo descartó y dijo que estas acusaciones era "total y absolutamente falsas".

Larraín aseguró que "durante los primeros años no tuve mayores cuestionamientos respecto de lo que me fuera solicitado, ya que el alcalde fue muy convincente en cuanto a la regularidad de la situación", y añadió que "personalmente me indicaba que debía realizar algunas transferencias a terceros, indicándome el nombre del titular, número de cuenta y monto, o bien que firmara un cheque mío, insistiéndome que no fuera cruzado, para que fuera cobrado por caja".

"Aunque el mecanismo dejaba muy poco registro de las personas que intervenían, no tuve dudas sobre la regularidad de lo realizado hasta que, en enero de 2015, el alcalde me solicitó que retirara la suma de 18 millones de esos en efectivo y se la pasara directamente a él. La relación de poder que tenía sobre mi persona me impedía preguntarle el motivo y, por cierto, él no me daba explicación alguna, solo me lo ordenaba", agregó en su relato.

Larraín, entre otros antecedentes, sostuvo que estos dineros "los obtuve de mi cuenta bancaria, de los fondos mutuos que yo iba acumulando desde el año 2013, con ocasión de los fondos que me depositaban, relacionados con lo denominado por Raúl Torrealba como 'caja de imprevistos'".

"Además del monto mensual, empecé a recibir depósitos de terceros, algunos de los cuales me eran solicitados que los sacara de mi cuenta -por transferencia o cheque- al día siguiente o en días próximos", acotó.