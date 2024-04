Fiscalía evalúa adelantar formalización de Jadue tras su intento de viaje a Venezuela

La Fiscalía Centro Norte evalúa solicitar al Tercer Juzgado de Garantía de Santiago que adelante la fecha de la audiencia de formalización de cargos en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, tras su intento de viaje a Venezuela.

La instancia, inicialmente programada para el próximo 29 de mayo, se enmarca en la causa contra el jefe comunal, una de las figuras de peso del Partido Comunista (PC), por sospechas sobre supuestos delitos de cohecho, administración desleal, fraude al Fisco, ocultación de bienes y estafa, por su gestión a cargo de las Farmacias Populares.

Jadue tenía previsto tomar un vuelo hacia Caracas a las 00:30 horas de este jueves, para participar del "Encuentro hacia la Agenda Alternativa Social Mundial" junto a diversos intelectuales, organizaciones y fuerzas afines de distintos países de América Latina.

Sin embargo, vio frustradas sus intenciones de viajar cuando la Policía de Investigaciones (PDI) impidió que abordara el avión hacia su destino en el Aeropuerto Internacional de Santiago.

"Hoy me impidieron viajar fuera de Chile por tres días. No tengo ninguna medida cautelar. Fiscal me amenaza con detenerme. Esto es un atentando a la democracia y una medida autoritaria e inconstitucional", acusó en la red social X, advirtiendo que ejercería las acciones legales necesarias "para frenar estas arbitrariedades".

Posteriormente, en un comunicado de la Municipalidad de Recoleta, Jadue aseguró que la fiscal Giovanna Herrera, que lo formalizará, habló con su abogado para supuestamente amenazar con una orden de detención verbal si abordaba el avión.

"Fue una situación muy extraña, pues llegué al aeropuerto, pasé todos los controles, me timbraron el pasaporte y luego de todo el proceso realizado sin problemas, se me acerca un policía de la PDI y me indica que hay situaciones que resolver antes de mi viaje. Allí me entero que desde la Fiscalía no querían que viajara, lo que me parece de una alta gravedad, pues estamos ante una persecución sin parangón", planteó.

Tras lo ocurrido, la defensa de Jadue anunció que pidió una audiencia de cautela de garantías, la que quedó fijada para este viernes a las 13.00 horas en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago.

Mediante una declaración pública, el PC aseguró que Jadue fue víctima de "un acto discriminatorio y una flagrante violación de los derechos", y le reiteró su apoyo, subrayando "la presunción de inocencia del alcalde, quien ha colaborado activamente en el proceso en curso, incluso abriendo de manera voluntaria sus cuentas bancarias".

El jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, defendió que "nuestros deberes y obligaciones están establecidos claramente en la legislación, dentro de las cuales, entre otros, están precisamente que se cumpla el éxito del desarrollo de la diligencia, como asimismo aquellas personas, sean empleados públicos o particulares, puedan comparecer oportunamente en un tribunal".

Sobre la animadversión que Jadue acusa sufrir en su contra, Campos subrayó que "en estos más de 20 años que llevamos con el Ministerio Público, respecto a esas aprehensiones, que son muy respetuosas, por cierto, nosotros estamos absolutamente tranquilos".