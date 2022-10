Fiscalía pidió desafuero del diputado Jaime Mulet por cohecho

La Fiscalía de Atacama informó que solicitó a la Corte de Apelaciones de Copiapó el desafuero del diputado de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) Jaime Mulet, que será formalizado este jueves por el delito de cohecho pasivo.

La investigación, que se abrió en 2016 y es liderada por el fiscal de Copiapó, Luis Miranda, está basada en hechos ocurridos en 2015, cuando Mulet no era parlamentario, y cuenta con el Consejo de Defensa del Estado (CDE) como querellante contra el actual legislador.

Según detalla la Fiscalía, el fundador del FRVS, junto a otros involucrados, recibieron dinero para que la empresa minera Candelaria, dedicada a la explotación de cobre, no tuviera objeciones ambientales por parte del municipio de Tierra Amarilla -encabezado por el entonces alcalde Osvaldo Delgado, imputado por este caso y fallecido en 2021- y así obtener los permisos para su continuidad operacional y posterior venta.

En 2021 el ente persecutor pidió formalizar a Mulet, siendo postergado este proceso en tres ocasiones y la audiencia quedó fijada, finalmente, para el 6 de octubre próximo.

"NADIE ESTÁ NI DEBE SENTIRSE SOBRE LA LEY"

A través de un comunicado, la Fiscalía de Atacama expuso una serie de antecedentes que, a su juicio, son importantes para aclarar el caso que involucra a Mulet ante "publicaciones que afirman que hay una persecución política".

El organismo explicó que solicitó la audiencia de formalización el 5 de abril de 2022, "ocasión en la cual Mulet Martínez no compareció pese a encontrarse legalmente notificado, alegando su abogado defensor, que su cliente asistiría a la audiencia sólo una vez que fuera desaforado, lo anterior, pese a que la Ley es clara al señalar que el desafuero es un requisito para imponer medidas cautelares personales y para deducir acusación contra un parlamentario".

"Ante la negativa del Diputado de comparecer a la audiencia de formalización, la Fiscalía de Atacama solicitó su desafuero ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó, a objeto de compeler al parlamentario a comparecer a la audiencia de formalización y de esta manera, evitar que dicha investigación continúe dilatándose injustificadamente", apuntó la Fiscalía.

Añadió que durante toda la investigación "se ha logrado formalizar y obtener medidas cautelares personales en contra de varios de los imputados por los delitos indagados, con la sola excepción del Diputado Mulet, por haberse negado a asistir a la audiencia de formalización que se encuentra pendiente".

En ese sentido, el ente persecutor remarcó que "rechaza las insistentes declaraciones formuladas por el parlamentario a través de medios de prensa, en las cuales efectúa una serie de imputaciones falsas y descalificaciones infundadas a los fiscales y la forma en que éstos conducen la investigación penal en que se encuentra involucrado, ya que representan una penosa estrategia destinada a enlodar el verdadero trabajo que la Fiscalía de Atacama ha realizado en esta causa y un intento de amedrentar inútilmente a los fiscales, quienes no hacen más que cumplir con su deber de perseguir penalmente a quienes cometen delito, con estricto apego a la normativa Constitucional y legal que rige su actividad, teniendo como premisa básica que en Chile, nadie está ni debe sentirse por sobre la ley".

RESPUESTA DE MULET

Ante la solicitud de desafuero, Mulet afirmó a Cooperativa que se siente "confiado", declarando que "por fin se ha pedido esta solicitud de desafuero, que la vengo solicitando hace seis meses exactamente y que el Ministerio Público de Atacama no pedía".

"Ahora va a permitir que un tribunal de la República y no el Ministerio Público de Atacama vea la causa y no me cabe la menor duda, porque yo confío en los tribunales de mi país, que va a ser desechada la solicitud de desafuero, ya que no hay ninguna participación de mi parte en este caso que sea sancionable penalmente", aseveró el diputado.

En esa línea, dijo que "en estos días he presentado ante el ante el nuevo fiscal nacional -porque estando (Jorge) Abbott no lo quise hacer- (antecedentes) donde denuncio a los fiscales de Atacama por haberme involucrado en un caso penal, en este caso, obteniendo la declaración de una persona privada de la libertad bajo coacción".

Según acusó Mulet, gente cercana al exalcalde Delgado "ha señalado que se sentía torturado" y "le ofrecieron salir de la cárcel si es que me involucraba penalmente y eso lo ofreció el fiscal Luis Miranda".

"Tengo y he acompañado al fiscal nacional nuevo cinco testimonios de personas donde se da cuenta de la retractación de Delgado", aseguró el parlamentario.