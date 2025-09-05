Gobierno Metropolitano negó viaje de Orrego a Buenos Aires con certificado falso

La oficina del gobernador metropolitano, Claudio Orrego, negó este viernes que hubiera viajado a Buenos Aires con un certificado médico falso, como informó esta mañana el diario El Mercurio.

"Desmentimos categóricamente que el Gobernador Claudio Orrego haya justificado una ausencia en el servicio presentando un certificado médico", afirmó el Gobierno Regional de Santiago en un comunicado.

El texto agrega que la media maratón de Buenos Aires, a la cual Orrego supuestamente asistió, se realizó el 27 de agosto, y no el 7 de junio como afirmó el medio de comunicación.

La Fiscalía de Antofagasta solicitó el desafuero del gobernador metropolitano por el caso ProCultura, una investigación por presuntos delitos de corrupción. Según El Mercurio, uno de los antecedentes que convencieron al Ministerio Público para presentar la solicitud apunta a que la autoridad viajó a Buenos Aires con un presunto certificado médico ideológicamente falso, emitido por el fundador de la fundación, el psiquiatra Alberto Larraín.

El comunicado del Gobierno Metropolitano señaló, sin embargo, que Orrego "hizo uso legal de un día administrativo el día 25 de agosto del 2023 para su viaje a Buenos Aires, en el marco de la media maratón a realizarse en dicha ciudad".

La solicitud de desafuero contra el gobernador debe ser vista ahora por la Corte de Apelaciones de Antofagasta.