Gobierno responde a nueva defensa de Petro a Jadue: Nuestro sistema no juzga en base a creencias

El Gobierno salió a responder a la nueva defensa pública que hizo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al alcalde Daniel Jadue, y desechó la tesis de que la prisión preventiva bajo la cual permanece desde hace 40 días se deba a sus "ideas".

En la víspera, el mandatario del país cafetero compartió una carta de agradecimiento que le envió Jadue tras el apoyo que le manifestó a inicios de esta semana. "Siempre he luchado contra lo injusto y debe ser en cualquier lugar del mundo. Si me ponen preso por mis ideas, como hicieron en el pasado, me gustaría la mayor solidaridad internacional", expresó Petro, deslizando una semejanza de su caso con el del dirigente comunista chileno.

Una analogía que formuló pese a que Chile ya había enviado una nota de protesta luego de que, el lunes, Petro clamara libertad para el jefe comunal y acusara que está encarcelado "por la jurisprudencia de Pinochet impuesta a los seres libres". Unas declaraciones que el canciller chileno, Alberto van Klaveren, tachó de "inaceptables" e "imprudentes".

Este viernes, en La Moneda, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, que además es correligionaria de Jadue, replicó a la nueva defensa de Petro.

"Hay muchas autoridades y personas en prisión preventiva. La prisión preventiva no significa todavía condena. Aquí no hay nadie que esté condenado aún. Están en proceso de investigación", puntualizó.

Subrayó asimismo que "si una persona es inocente o culpable, el sistema judicial en Chile no se basa en creencias, se basa en evidencias, y juzga y condena, sea por delitos de corrupción o delitos de tráfico -porque aquí no hay delito de ideas, no existe eso en nuestro país-; en fin, se juzga en función de la evidencia".

Jadue se encuentra en prisión preventiva desde el 3 de junio, tras haber sido formalizado por cinco delitos de corrupción que presuntamente cometió al mando de las Farmacias Populares. Sus abogados han hecho varios intentos para rebajar la medida cautelar, la más gravosa del sistema penal chileno, todos sin éxito, el último este mismo lunes ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago.