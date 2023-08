GORE Los Lagos detectó "transferencias secretas a personas ajenas" por 300 millones

El gobernador regional de Los Lagos, Patricio Vallespín, denunció ante la Fiscalía una serie de transferencias secretas por 300 millones de pesos a personas ajenas al Gobierno Regional, hechos ocurridos al menos desde febrero del 2021.

Según detalló la autoridad, el descubrimiento de esta anomalía fue por su propia instrucción, en indagaciones que se realizan desde julio pasado -en el marco del caso convenios en la región- por parte de la Jefatura de la División de Administración y Finanzas.

"Hemos detectado una grave situación relacionada a transferencias secretas de recursos de forma irregular a personas ajenas al Gobierno Regional que datan hasta el momento de febrero del 2021", advirtió Vallespín.

En esta línea, el gobernador afirmó que "la situación se ha comenzado a investigar por instrucción mía a mediados de julio, esto con la finalidad de constatar y documentar todo detalle que conlleve a aclarar esta anomalía en el sistema descubierta por las Jefaturas de la División de Administración y Finanzas".

Debido a estos hechos, pidió al banco la apertura de los archivos de 2018, 2019 y 2020, mientras que el pasado 4 de agosto también se realizó la correspondiente denuncia ante la Fiscalía Regional y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

TOMA DE RAZÓN DE MÁS DE 20 PROGRAMAS EN LA REGIÓN

Al respecto, la consejera regional por la provincia de Osorno Andrea Iturriaga (UDI) señaló que si bien valora la decisión del gobernador de investigar el desvío de transferencias, todavía falta saber qué va a pasar con 22 programas en la Región de Los Lagos, de los cuales todavía no hay toma de razón.

"Lo realizado por el gobernador Vallespín me parece bien sensato dado toda la contingencia nacional que hemos vivido en este último año, y es una muy buena señal del cambio de procedimientos, operaciones administrativas para mejorar el control en el gobierno regional", destacó Iturriaga.

De todas maneras, advitió que "esto no tiene ninguna relación con nuestros programas que todavía no tienen toma de razón, que son más de 20 los que están esperando y aún no tenemos una definición final de qué es lo que va a suceder con estos programas".

Aunque Vallespín no dio a conocer el nombre de las personas o presuntas organizaciones que recibieron recursos de manera secreta, esto será motivo de consultas por parte de los consejeros regionales el próximo jueves, donde el Consejo va a sesionar en Chiloé.

Por lo pronto, ya se ha solicitado un sumario administrativo y se va a hacer una auditoría externa a todos los procesos administrativos, presupuestarios y financieros del Gobierno Regional de Los Lagos.