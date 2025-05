"Hay sinvergüenzas de izquierda y de derecha": El debate por el caso fundaciones

En medio del escándalo por el mal uso de recursos públicos entregados a fundaciones en varias regiones del país, a través de convenios irregulares con entidades estatales, el senador de la UDI Sergio Gahona afirmó este martes en El Primer Café de Cooperativa que "hay sinvergüenzas de izquierda y de derecha y hay que sacarlos del sistema".

Este tema tuvo un resurgimiento en los últimos días por la revelación de antecedentes sobre la arista ProCultura, que era dirigida por el psiquiatra Alberto Larraín, cercano al Presidente Boric. Entre ellos está una conversación del Mandatario con la exesposa de Larraín, Josefina Huneeus, y supuestas declaraciones ante Fiscalía de una mujer que dijo que el jefe de la ONG le anunció que no le pagaría una deuda porque se había gastado toda la plata en la campaña del actual Jefe de Estado, lo que desmintió hoy mismo a través de una extensa carta.

Frente a toda esta problemática, el senador gremialista afirmó que "el sistema de fundaciones no se puede empañar porque hay algunas dirigidas por sinvergüenzas. Gran parte de nuestra institucionalidad es con la colaboración de la sociedad civil. Sinvergüenzas hay en todas partes. Hay sinvergüenzas de izquierda y de derecha y hay que sacarlos del sistema".

Sin embargo, mantuvo una visión crítica hacia el Ejecutivo: "Lo que no quieren reconocer el Presidente y el oficialismo es que este escándalo estalla en el corazón de La Moneda. El Presidente de alguna forma está involucrado y hay que aclarar cómo. Esto tiene involucrados a ProCultura, donde está involucrada la exprimera dama. Democracia Viva tiene a una diputada oficialista formalizada".

Y sobre las filtraciones apuntó que "las acusaciones de espionaje son fantasías del Frente Amplio. Es curioso que centremos toda la discusión en las filtraciones y no en la corrupción de personas cercanas al Gobierno o parte del Gobierno, Cuando se cuestiona la interceptación telefónica es un cuestionamiento a la justicia".

Torrealba: Jamás hemos bajado el perfil a esto

Ante esto, la presidenta del Frente Regionalista Verde Social (FRVS), Flavia Torrealba, respondió que "tenemos fiscales que hacen muy bien la pega y otros que no lo sabemos. Entre los dos hay mundos de diferencias, pero no hay nadie que evalúe cuáles son fiscales buenos o malos, respecto de la objetividad o las investigaciones que tienen personajes políticos como investigados".

"El Ministerio Público es un servicio auxiliar de la justicia; no es la justicia. Respetar la presunción de inocencia es una vértebra del sistema democrático porque si no vamos a estar sacando gente de sus cargos por sospechas", añadió antes de plantear que "se filtran investigaciones políticas y no las de narcotráfico, eso da a pensar en una intención. No se puede intervenir teléfonos porque puede ser que haya algo".

Pese a sus críticas, la dirigente aseguró que "jamás les hemos bajado el perfil a estas cuestiones. El propio Presidente se puso como garante de que todas las investigaciones se deben llevar hasta el final. Siempre hemos condenado el hecho de que en estos casos se haya sacado plata a los más pobres. Robar a los más pobres y usarla en cosas diferentes no es tolerable".

Balladares: La mayoría de las fundaciones trabaja bien

La secretaria general de Renovación Nacional, Andrea Balladares, afirmó que "sobre filtraciones he sido consistente en todos los sectores. Siempre he creído que las filtraciones ponen en riesgo las investigaciones. En estas investigaciones son muchas las partes que tienen acceso a las carpetas investigativas y no se puede culpar directamente a los fiscales".

"Lo que se está investigando son delitos graves. Cuando le bajamos el perfil se pierde el norte. En el caso de ProCultura está acreditado que hubo convenios que no se ejecutaron, que había un desorden administrativo importante. No se sabe dónde está la plata. Toque del lado que toque, debemos ser muy estrictos en que la plata pública se debe cuidar con el mayor celo. Que cada partido maneje sus finanzas con cuidado, responsabilidad y transparencia", agregó.

Y además destacó que "la mayor parte de las fundaciones que ejecutan hacen muy bien su trabajo y son honestas. Fundaciones muy prestigiosas como el Hogar de Cristo".

Carmona: Hermosilla demostró que las instituciones no funcionan

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, argumentó que "no eludimos la necesidad de que el Poder Judicial actúe en plenitud y con el máximo profesionalismo, eso incluye que no haya filtraciones y que una vez tomadas las decisiones se expliquen. El PC va a insistir siempre en buscar ojalá con rigor absoluto centrarse en la probidad, transparencia, honradez y combatir cualquier acción de corrupción porque es un abuso de poder".

También opinó que actualmente "el principio de inocencia parece más una figura folclórica que una realidad. Hay un activismo político judicial porque tomamos un hecho que se acusa como real. Un hecho que está en investigación se convierte en acusación directa. Se pronuncian candidaturas presidenciales".

"Esperamos que el Poder Judicial opere en soberanía sobre sus competencias y no haya 'hermosillas' designando salas. De lo contrario se debilita uno de los poderes del estado y el sistema democrático. El Caso Hermosilla demuestra que las instituciones no funcionan porque él junto a autoridades del Gobierno anterior alteraban situaciones", sentenció.