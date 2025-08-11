Investigan traspasos de la Corporación de Desarrollo de La Araucanía a empresas privadas

La Fiscalía abrió una investigación para aclarar el traspaso de dinero desde la Corporación de Desarrollo Productivo de La Araucanía a 12 empresas privadas.

El Servicio de Impuestos Internos detectó irregularidades y eventuales delitos en operaciones realizadas desde el año 2024, explicó el persecutor Raúl Espinoza, a cargo de la indagatoria.

"De un total de 150 beneficiarios, el SII detectó irregularidades, a priori, en 12 de ellos. Se están investigando en forma separada esas 12 asignaciones y desde éstas han surgido antecedentes que permitieron aperturar otras tres causas que, en su conjunto, dicen relación con eventuales delitos de administración desleal, de estafa, fraude al fisco y lavado de activos", indicó Espinoza.