Jadue denuncia que se le impidió salir de Chile: Fiscalía dice que "desistió voluntariamente"

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), denunció que el Ministerio Público le impidió viajar anoche a Venezuela pese a que no está sujeto a alguna medida cautelar, en el marco de la causa por los presuntos delitos de cohecho, administración desleal, fraude al Fisco, ocultación de bienes y estafa que se le formalizará el 29 de mayo.

El expresidenciable tenía programado el vuelo hacia Caracas a las 00:30 horas, para participar del "Encuentro hacia la Agenda Alternativa Social Mundial" junto a diversos intelectuales, organizaciones y fuerzas afines de distintos países de América Latina.

Sin embargo, "hoy me impidieron viajar fuera de Chile por tres días. No tengo ninguna medida cautelar. Fiscal me amenaza con detenerme. Esto es un atentando a la democracia y una medida autoritaria e inconstitucional", acusó Jadue en redes sociales, advirtieron que ejecerá las acciones legales necesarias "para frenar estas arbitrariedades".

Hoy me impidieron viajar fuera de Chile por tres días. No tengo ninguna medida cautelar. Fiscal me amenaza con detenerme. Esto es un atentando a la democracia y una medida autoritaria e inconstitucional. Ejerceré todas las acciones legales para frenar estas arbitrariedades! — Daniel Jadue (@danieljadue) April 18, 2024

Posteriormente, en un comunicado de la Municipalidad de Recoleta, aseguró que la fiscal Giovanna Herrera, que lo formalizará, se comunicó con su abogado para supuestamente amenazar con una orden de detención verbal si abordaba el avión.

"Fue una situación muy extraña, pues llegué al aeropuerto, pasé todos los controles, me timbraron el pasaporte y luego de todo el proceso realizado sin problemas, se me acerca un policía de la PDI y me indica que hay situaciones que resolver antes de mi viaje. Allí me entero que desde la Fiscalía no querían que viajara, lo que me parece de una alta gravedad, pues estamos ante una persecución sin parangón", planteó.

"ABOGADO INFORMÓ QUE DESISTIÓ VOLUNTARIAMENTE"

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte, por su parte, entregó su versión.

"El día 17 de abril a las 22:30 horas aproximadamente, la Fiscalía Centro Norte se comunicó con el abogado del imputado Daniel Jadue Jadue, por cuanto se tomó conocimiento que este último se aprestaba a salir del país con destino a Venezuela", relató.

En ese marco, expuso que "debido a que dicho imputado, entre otras personas, está citado a una audiencia de formalización de investigación, para el 29 de mayo próximo, la Fiscalía informó al abogado defensor del imputado que dentro de sus facultades legales se encuentra la de procurar y asegurar la realización de la audiencia indicada, por lo que era posible, en este contexto, solicitar judicialmente una medida cautelar personal para cumplir con el objetivo".

"Ante ello, el abogado del imputado informó que su representado desistió voluntariamente de viajar", aseguró.