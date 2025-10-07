Juicio a exdirector PDI: Fiscalía detalló rol de ayudante en presunta malversación

En el marco de los alegatos de apertura del juicio contra el exdirector de la PDI Héctor Espinosa, el Ministerio Público abordó el papel que el suboficial Eduardo Villablanca, exayudante del imputado, jugó en la presunta malversación de cerca de 146 millones de pesos de gastos reservados.

La Fiscalía Metropolitana Oriente relevó este martes que el funcionario solía figurar como acusado en esta causa, por tener un rol central en el esquema investigado, pero falleció durante el proceso judicial, que partió en 2021.

El persecutor del caso, Miguel Ángel Orellana, describió el método de apropiación de fondos destinados a la PDI relatando un episodio puntual: "Espinosa le da la instrucción a Villablanca de que vaya al banco a cobrar un cheque por 30 millones. Villablanca se los trae en efectivo a una oficina y se los pasa por mano. Se va a su oficina, y momentos después, Espinosa va y le dice: 'Villablanca, ayudante, anda a depositarme estos 3 millones a mi cuenta, y 2 millones a la de mi mujer'", María Magdalena Neira.

"El nivel de destrucción de los límites de lo profesional, y de las normas propias de la probidad administrativa al que acabo de hacer referencia, en definitiva, hace comprender la lógica de Villablanca obedeciendo este tipo de comportamientos", puntualizó el fiscal.

🔴 EN VIVO: 4º TOP de Santiago inicia alegatos de apertura en juicio oral contra ex director general de la PDI acusado como autor de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos.



🎥 https://t.co/YYB2ZmaXrl pic.twitter.com/CiDPPGVT5x — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) October 7, 2025

Orellana aseguró que la lealtad del suboficial hacia Espinosa, quien arriesga 20 años de cárcel por esta causa, "sobrepasaba todo límite".

Está previsto que la defensa del exdirector de la PDI y de su esposa presente su réplica en lo que queda de esta segunda jornada del juicio.