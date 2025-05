Latorre (FA): En dos años no se ha probado vínculo del partido con fundaciones irregulares

Juan Ignacio Latorre, único senador del Frente Amplio (FA), se refirió este lunes en El Diario de Cooperativa acerca de las repercusiones del caso ProCultura, entre ellas, las políticas.

El parlamentario por Valparaíso negó que haya habido un esquema organizacional dentro del partido para financiar campañas, aunque reconoce que algunos militantes pudieron involucrarse en prácticas cuestionables a título personal.

"No hay ninguna absolutamente vinculación" del FA, como institución, con fundaciones irregulares, dijo Latorre.

"No se ha encontrado hasta ahora un ánimo de lucro, de enriquecimiento personal, de las personas que estaban cometiendo los delitos de fraude al fisco, pero probablemente pudo haber habido alguna intencionalidad (de financiar campañas), pero no apoyado o respaldado desde el partido", sostuvo.

El dirigente apuntó que "la derecha, a veces, instala en los medios de comunicación que el Frente Amplio crea un mecanismo para financiar la política, pero me parece que eso, después dos años de investigación, no se ha comprobado".

"Distinto es -agregó- que, en casos particulares de personas del entorno, de amigos de las personas que estaban llevando adelante las fundaciones, pudiera haber algún mecanismo de financiamiento de alguna campaña en particular. Eso obviamente no lo puedo descartar, aunque esas campañas ya están rendidas normalmente entre el Servel, y el Servel no hizo mayores observaciones, pero, bueno, si hay alguna pesquisa de aquello, eso se tendrá que investigar, pero como mecanismo ideado en el partido, no".

E insistió: "Una cosa es que el partido no haya tenido ninguna vinculación orgánica o intención, pero sí el objetivo político de las personas que se involucraron en esta dinámica de fundaciones, convenios con el Estado y trabajo territorial absolutamente pudo haber tenido -no tengo los antecedentes, pero me pongo en el caso- alguna intención de tipo electoral, de contratar gente, de posicionar gente para las próximas elecciones, etcétera. Eso sí, pero no desde el partido, (sino) desde militantes concretos que decidieron y vieron acá una oportunidad".

Remoción del fiscal Cooper es "adecuada", según el senador

Sobre la remoción del persecutor regional de Coquimbo, Patricio Cooper, del caso ProCultura, Latorre dijo en Cooperativa que fue una decisión "adecuada" del fiscal nacional, Ángel Valencia.

El senador opinó que "el fiscal Cooper estaba demostrando muy poca eficacia en la persecución penal, mucho fuego artificial y poca eficacia, después de dos años de investigación, y no solo en esta causa, sino que en otras causas y, bueno, finalmente el fiscal nacional lo saca y se lo pasa a otro fiscal, porque hay algunos que dicen que esto va a quedar en cero, que vuelve atrás, etcétera, y no: esto pasa a otro fiscal, que es el que tiene que ya tomar decisiones de formalizaciones, etcétera".

"Me parece adecuada (su remoción del caso). Me parece, además, está dentro de las facultades que el fiscal nacional y ya lo ha hecho en otras oportunidades, con otros casos", añadió.

Enfatizó que "cuando hay irregularidades en la investigación, cuando la investigación o el fiscal a cargo está, de alguna manera, vulnerando las propias normas del Código Procesal Penal, del Estado de Derecho, etcétera, la institucional tiene que funcionar y ahí, la Fiscalía, que es un ente autónomo, el fiscal nacional tiene esa atribución".

"Lo importante acá es que la investigación continúe y pueda llegar a término, en el fondo a buen término. ¿Qué sería buen término? Que, si hay casos de corrupción, si hay personas vinculadas a delitos graves que se están investigando, esas personas tienen que enfrentar la justicia", aseguró Latorre.

Acusación de "espionaje"

En tanto, en relación a los dichos del FA acusando una suerte de "espionaje con fines políticos" por las escuchas invalidadas por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, el senador aseguró que "el foco hay que ponerlo en que los casos de corrupción no queden en la impunidad, que se investigue a fondo, que exista transparencia".

Matizó, sin embargo, que "la declaración del partido, encabezada por la presidenta (Constanza Martínez), levanta una alerta que me parecía atendible en términos de las escuchas ilegales y la posible intencionalidad de espionaje político".

Latorre recordó que "no fue el Frente Amplio el que le pide a los tribunales revisar estas medidas intrusivas, sino que fue un recurso de amparo de Josefina Huneeus, que no es militante del Frente Amplio".