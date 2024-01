Marlen Olivari y collar regalado por Cathy Barriga: "Pensé que era una cosa artesanal"

La exmodelo Marlen Olivari se refirió al collar que le regaló Cathy Barriga, luego de que este tipo de obsequios fuera cuestionado por la Fiscalía durante la formalización de la exalcaldesa de Maipú, imputada por delitos de fraude al fisco y falsificación y/o uso malicioso de instrumento público, hechos presuntamente ocurridos entre 2016 y 2021.

La fiscal Constanza Encina indicó que la exautoridad adquirió 1.000 collares Swarovski avaluados en 17 millones de pesos, que fueron regalados a figuras políticas y del mundo del entretenimiento, como Olivari.

La exalcaldesa quedó con arresto domiciliario total y con arraigo nacional.

"Yo animo eventos para los 345 municipios de Chile, constantemente, en Maipú y todas las comunas del país, es algo muy normal para mí y también hago charlas motivacionales. Lo que recuerdo de ese evento, hace siete años, para el Día de la Mujer, es que hice una charla motivacional para una actividad llamada Fuerza de Mujer. Había una feria de emprendedoras de 500 mujeres al lado de la carpa y en esa instancia me dieron ese regalo", dijo Olivari a LUN.

La empresaria afirmó que "siempre lo más común de la vida es que después de un evento, y sobre el escenario, cuando el alcalde despide al artista te entregan un presente, por ejemplo, un jarrito de greda, un cacharrito hecho por artesanos, siempre un recuerdo de la comuna es algo muy normal y te aseguro que no hay artista en este país que no haya recibido un regalo. Ni me acuerdo de todos los regalos que me han entregado".

"Cuando me llaman preguntándome que pasó con la joya que me regalaron dije: ¿de qué joya? Pensé que era una cosa artesanal. Eso para mí no es una joya, yo he tenido joyas, conozco de joyas y viendo la foto eso para mí no es una joya, lo que sí me gustó fue el monito (peluche) que lo encontré muy amoroso. Yo no sé si se quedó en el camarín o se lo regalé a una señora de un negocio de artesanía, no me acuerdo. El Maipucito, en cambio, se lo llevé como obsequio a mi hijo que tenía cinco años para recordar el regalo de la comuna", relató Olivari.

En tal sentido, manifestó que "es injusto que el artista sea mencionado en un tribunal. Yo no tengo por qué ser mencionada en un tribunal. Es injusto que te mencionen en una causa que no tengo nada que ver. Eso es una falta de respeto".

Y remató: "Perdóneme la gente de Maipú, pero no le encontré mucho valor al regalo, me preocupé más del osito. Además de qué joya millonaria me están hablando. Un reloj Cartier es una joya".