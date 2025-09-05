Más de 12 horas: Extensa formalización de detenidos por corrupción en Seremi de Arica

La audiencia de formalización de los 10 detenidos por presuntos delitos de corrupción al interior de la Seremi de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota se ha prolongado por más de 12 horas, y es posible que concluya la madrugada de este viernes, pues sólo el Ministerio Público ha entregado sus antecedentes, y está pendiente conocer las réplicas de las defensas.

De acuerdo con el relato de la fiscal Paulina Brito, al menos desde 2021, los acusados se organizaban con cinco consultores externos -tres de ellos exfuncionarios públicos- para captar clientes que les pagaban entre 250.000 y 5 millones de pesos a cambio de terrenos fiscales, los que facilitaban mediante concesiones, arriendo o venta.

En tanto, los trabajadores de la Seremi implicados estaban a cargo de distintas unidades, entre ellas, la de arriendo, catastro, ventas y concesiones, y fiscalizaciones, cargos que utilizaban para realizar las gestiones irregulares, y para omitir y rechazar solicitudes de personas que sí cumplían con los requisitos.