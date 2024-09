Matthei: Tolerancia cero contra la corrupción, caiga quien caiga, aunque sea mi hermano

La alcaldesa y presidenciable de la UDI, Evelyn Matthei, manifestó su postura de "tolerancia cero" contra la corrupción en medio del caso audios, cuya "caja de Pandora" ha salpicado a la derecha, principalmente a los exministros Andrés Chadwick y Felipe Ward, ambos también militantes del gremialismo.

"He sido muy clara desde el principio, y no quiero ni enredarme ni enredar a nadie. He dicho desde un principio que (debemos tener) tolerancia cero con la corrupción, que caiga quien caiga, aunque sea mi hermano", enfatizó Matthei.

También tuvo palabras de críticas a las múltiples filtraciones que ha habido en la causa, en su mayoría relativas a los chats del abogado Luis Hermosilla.

"Al mismo tiempo es vergonzoso el tipo de filtraciones de vida íntima que estamos teniendo, eso no puede ser. Tenemos que lograr que las instituciones funcionen, y funcionen de manera correcta", sostuvo.

Matthei participó esta mañana del seminario "Gobernabilidad y Democracia" que tuvo lugar en la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica, en el centro de Santiago, en homenaje al exministro Edgardo Boeninger (DC), fallecido en 2009 y recordado como una figura clave en la transición a la democracia tras la dictadura de Pinochet.

En paralelo, también estuvo en la sede de la PUC -pero por otros motivos- la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, académica de larga data del plantel, pero suspendida de esa labor desde el lunes luego de que el Pleno del máximo tribunal resolviera aplicarle la misma medida en sus funciones como magistrada y abrir un proceso de remoción, por su implicación en el caso audios.

"No voy a dar ninguna declaración. Las dan mis abogados", dijo escuetamente a la prensa, tras llegar en taxi a las dependencias de la Escuela de Derecho.