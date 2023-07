Ministra Tohá tras salida de subsecretaria de Culturas: No están en cuestión los convenios

La ministra del Interior Carolina Tohá se refirió a la salida de la subsecretaria de las Culturas y las Artes, Andrea Gutiérrez, señalando que fue ella quien cometió un error y que no están en cuestionamiento los convenios firmados.

El Gobierno informó el viernes la salida de la subsecretaria por un "error administrativo por desconocimiento," en la adjudicación de 45 millones de pesos a la Corporación de Desarrollo Municipal de Santiago (CordeSantiago), de la que fue directora hasta hace menos de dos años. Además, de 208 millones de pesos entregados a la Asociación Gremial Red de Salas de Cine de Chile.

Tras la polémica, CordeSantiago publicó un comunicado en el que aseguran que los dos traspasos de fondos, "desde la perspectiva de nuestra institución, se encuentran dentro de la legalidad y son proyectos en ejecución con resultados visibles".

Asimismo, la Red de Salas de Cine de Chile comunicó que ambos convenios fueron aprobados por el Consejo de Arte y la Industria Audiovisual y el Comité de Programa de Apoyo de Organizaciones Culturales Colaboradoras, acogidos siempre en bases públicas, líneas y modalidades de postulación. Además, toda la documentación legal y rendiciones de fondos se encuentran presentadas al día en el ministerio.

No obstante, la secretaria de Estado señaló para TVN que en este caso no están en cuestión los convenios, sino que la ahora exsubsecretaria "cometió un error".

"Cuando una persona viene de un empleo anterior, hay que buscar que se inhiba de tomar decisiones que dicen relación con esa institución, y ella en esto cometió un error. No está en cuestión el convenio ni que las actividades se hayan hecho, lo que genera la dificultad es que ella antes trabajaba en esta corporación", señaló.

Asimismo, explicó que "el sumario se hace porque es lo que corresponde, cuando hay una irregularidad administrativa. No es necesario que haya un delito, cuando hay sospechas de delito lo que se hace es que se denuncia a tribunales, en el caso del convenio al exempleador, es nítido que ahí hay una falta. Entonces, en eso no hay ninguna duda y por eso se aceptó que ella renunciara, y ella también reconoció el error".

OPOSICIÓN CRITICA FALTA DE MEDIDAS

Por otro lado, parlamentarios de oposición consideran que hay falta de medidas para frenar esta crisis. Por esta razón, la senadora Ximena Rincón (Demócratas) señaló que "esto debería obligar al Gobierno de dejar de lado la supuesta indignación moral y hacer efectivas las responsabilidades a quien corresponde".

Y anunció una querella criminal a todos los que resulten responsables en Caso Convenios. "Hemos tomado la determinación de ejercer acciones legales que debieran haberse tomado por el Gobierno".

Por su parte, el diputado Andrés Longton (RN) pidió a Contraloría que se pronuncie por la falta de boletas de garantía en la arista Democracia Viva.

"No es creíble que digan que esto fue un error, el no haber pedido una boleta de garantía Democracia Viva, porque acá claramente no se trata de errores se trata de hechos de corrupción. No se les pidió boleta porque eran amigos, eran cercanos, porque militaban en el mismo partido político", manifestó.

De igual forma, hay preocupación por la Comisión Investigadora por el Caso Convenios de la Cámara de Diputadas y Diputados, la que debería haber comenzado el 3 de julio, pero hasta la fecha no se ha instalado. Sobre todo después de los últimos datos de Contraloría de los 29 convenios ilegales que suman más de 13 mil millones de pesos.