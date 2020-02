Ministro Palacios congeló su militancia en la UDI y criticó apoyo a ex diputado Hasbún

El ministro de Economía, Lucas Palacios, anunció este martes que congeló su militancia en la Unión Demócrata Independiente (UDI) luego de que la presidenta del gremialismo, Jacqueline van Rysselberghe apoyara al ex diputado Gustavo Hasbún en la denuncia por coimas que salpicó al secretario de Estado

El caso surgió luego de que se conociera un audio que vincula a Hasbún, quien enfrenta una investigación penal por haber pedido el pago de supuestas coimas al ex contratista Bruno Fulgeri para interceder por él ante el MOP, mencionando al entonces subsecretario Lucas Palacios, para la concreción del pago de anticipos por el avance de obras que este último tenía a su cargo.

Debido a esto, el secretario de Estado anunció indicó que "voy a suspender mi militancia porque me parece que es una señal clara y concreta de cuál es el proceder que tienen que tener los partidos políticos frente a estas situaciones".

Y criticó el apoyo de la UDI a Gustavo Hasbún, también militante de dicho partido. "Creo que la UDI cometió un error porque los partidos políticos tienen que defender siempre la verdad, tienen que perseguir la justicia, mucho antes que defender a cualquier persona".

Esto luego que la presidenta de la UDI Jacqueline van Rysselberghe apuntó este lunes en El Mercurio que apoya la versión de Hasbún y dijo que "no tenemos por qué no creerle (...) mientras no se pruebe lo contrario, respaldamos a Hasbún".

"Me parece que se comete un error en hacer una defensa cerrada a una persona, me parece mucho mejor que esa persona hubiese suspendido su militancia", apuntando al ex parlamentario.

UDI lamentó la decisión de Palacios, pero la respeta

Van Rysselberghe está de vacaciones y fuera del país, y desde la directiva del gremialismo sólo reaccionó el secretario general Jorge Fuentes, quien se limitó a decir que espera que Palacios esté de vuelta en el partido lo antes posible.

"Nosotros lamentamos la decisión del ministro Lucas Palacios, pero a la vez la respetamos. Es una decisión personal, esperamos que este caso se resuelva judicialmente lo antes posible, para así poder esclarecer cada una de las aristas y tener de vuelta con nosotros al ministro Lucas Palacios", declaró.

Fuentes destacó que el titular de Economía "es un militante muy querido, muy respetado por la militancia de la UDI y por nuestro partido en general, por lo tanto, queremos tenerlo de vuelta lo antes posible".

La directiva se enteró de la decisión de Palacios cuando él hace el anuncio en conferencia de prensa, ya que el secretario de Estado no los notificó previamente.

Mientras que el diputado Jorge Alessandri valoró la decisión del ministro de Economía, a quien calificó de "valiente".

"Cuando un militante tiene un problema con la justicia, tiene una investigación pendiente, al quedarse como militante le hace más difícil el trabajo a esa partido", explicó el legislador.

Por ello, añadió Alessandri, "al dar un paso al costado, lo que hace ese militante es darle la libertad a ese partido político, a su directiva, de seguir trabajando por ese sueño que tiene para Chile y no gastar energías defendiendo o probando que un militante tuvo o no que ver en un hecho que puede ser constitutivo de delito".

Hasbún: "Estoy convencido que seré sobreseído"

Mientras que Hasbún insistió en su inocencia en una entrevista con "Mentiras verdaderas" de La Red, donde aseguró que el empresario Bruno Fulgeri -el empresario que hace la denuncia- sólo busca enlodar su reputación.

"Tomé la decisión de esperar el proceso judicial y que una vez que uno sea sobreseído, porque estoy convencido que así será, se darán cuenta que todo esto terminó siendo una farsa y un montaje preparado por una persona que quiere sacar un provecho económico", acusó.

El ex diputado aún no es citado por la Fiscalía para entregar testimonio.