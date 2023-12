Montes dice que remoción del jefe de Asentamientos Precarias no fue por caso convenios

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), negó que la salida del jefe del Departamento Asentamientos Precarios, su correligionario Ricardo Trincado, haya respondio a las esquirlas del caso convenios.

En la víspera, el titular le pidió la renuncia a Trincado, decisión que se interpretó como una reacción luego de que se conociera que éste había emitido un informe sobre los convenios de la Seremi del Minvu de Antofagasta con la fundación Democracia Viva 11 días antes de que estallara el escándalo.

"No tiene nada que ver con eso", dijo Montes esta mañana en La Moneda. "Esto tiene que ver con la reorganización y el fortalecimiento de los equipos de trabajo", apuntó.

Asimismo, valoró que Trincado "es una persona que yo conozco y le tengo gran aprecio, es un gran profesional, sin embargo, ante esta función, coordinar el sistema de campamentos que estamos reorganizando, cómo trabajar en los campamentos, creíamos que era el momento de hacer eso".

El referido informe, del 5 de junio de este año, fue emitido a petición de la entonces subsecretaria Tatiana Rojas, luego de que el seremi en aquel momento, Carlos Contreras, envió un oficio a la cartera informándole sobre los convenios, pero sin mencionar su vínculo con Daniel Andrade, representante legal de Democracia Viva, ni la diputada Catalina Pérez -quien en la época era pareja con Andrade-, pese a que todos los involucrados militaban en Revolución Democrática.

"Eso lo supe hace tanto tiempo que no está en discusión conmigo, con los antecedentes que tenía, que dicen que él (Trincado) considera que se ha cumplido la norma habitual y que además el tema del conflicto de interés habría que preguntárselo a otras personas", respondió Montes hoy.

Con todo, admitió que el caso convenios es un escándalo que no había experimentado. "Yo no estaba preparado para esto y he tenido que aprender cosas que no había vivido, y la verdad es que uno tiene que asumir las responsabilidades".

Sin embargo, "a mí lo que más me preocupa y me mueve es el tema de las viviendas para las familias que no tienen viviendas", enfatizó.

Montes se reunió en La Moneda con la ministra vocera, Camila Vallejo (PC), y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS).