Muñeca bielorrusa: Exdiputado Silber reveló que Simpertigue hizo otro viaje con imputados

Nuevos antecedentes se revelaron en el caso "muñeca bielorrusa", luego que el exdiputado DC Gabriel Silber -que está imputado en la trama- diera cuenta voluntariamente a Fiscalía de otro viaje al extranjero que hizo el juez de la Suprema Diego Simpertigue con los acusados Eduardo Lagos y Mario Vargas.

De acuerdo con La Tercera, Silber activó su defensa y decidió declarar de forma voluntaria ante el ente persecutor el miércoles, después que los defensores de Vargas y Lagos cuestionaran, en las audiencias de formalización que los dejaron en prisión preventiva, que no se imputaran cargos al exparlamentario pese a sus vínculos con los abogados, a representar al consorcio Belaz Movitec y a recibir una presunta remuneración ilícita al respecto.

En su declaración, que se hizo en Puerto Montt ante el fiscal Marco Muñoz y duró más de nueve horas, el otrora diputado DC afirmó que sus anteriores socios Vargas y Lagos tenían un vínculo estrecho con Simpertigue, a tal punto de que los tres viajaron juntos a Italia y a varios puertos del Mediterráneo en 2022.

Dicho periplo es anterior al viaje en crucero por Europa que hicieron Simpertigue y Lagos en 2024, revelado por Reportea.cl la semana pasada y que activó las alarmas dentro de la Suprema por una eventual implicación del magistrado en la trama bielorrusa, ya que, tal como la destituida Ángela Vivanco, votó a favor del consorcio en la disputa judicial con Codelco.

Otro antecedente revelado por Silber sobre la cercanía de Simpertigue -hoy sumariado por el máximo tribunal y al borde de enfrentar una AC- con los imputados es que, supuestamente, Lagos le prestó a su hijastro, por más de un año y medio, un departamento que tenía en El Golf.

El vínculo de Silber con Vargas y Lagos

Respecto a sus vínculos con los abogados acusados en la trama bielorrusa, Silber aseguró que los conoció tras una invitación del exdiputado Aldo Cornejo a sus oficinas.

Además, el exdiputado relató que en agosto pasado zanjó su salida de la sociedad que mantenía con Vargas y Lagos, cediendo la totalidad de sus derechos sociales a este último.

En este sentido, Silber rechazó tener relaciones de amistad con ambos y sostuvo que sólo ubicaba a Gonzalo Migueles -esposo de Ángela Vivanco y también imputado en la causa- porque visitaba ocasionalmente las oficinas de sus socios.

También negó haber realizado gestiones para que se acelerara la vista de los recursos de Belaz Movitec y que tampoco ofreció beneficios económicos a ningún integrante del Poder Judicial.