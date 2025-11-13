Muñeca bielorrusa: Jueza cuestionó al Ministerio Público por georreferenciación de celulares

La sexta jornada de audiencia de formalización del mediático caso "muñeca bielorrusa" está marcada este jueves por un fuerte reproche de la jueza a cargo, Michelle Ibacache, hacia el trabajo del Ministerio Público.

Las críticas se centran en falencias en la investigación, específicamente en torno a la georreferenciación de los teléfonos de Ángela Vivanco y los abogados imputados.

En particular, se cuestiona el desconocimiento de la fiscalía sobre el motivo de uno de los encuentros entre los investigados en este bullado caso: la celebración del quinto aniversario de Vivanco como ministra de la Corte Suprema, evento relevante para el contexto de la reunión.

Esta situación ha sido objeto de la crítica judicial, generando interrogantes sobre la exhaustividad de la investigación.

Durante la audiencia, la jueza Ibacache enfatizó la importancia de la información presentada por las partes, dejando claro que su decisión se basaría en ella.

La audiencia de formalización continúa esta jornada con la intervención de la abogada litigante del Consejo de Defensa del Estado, que se hizo cargo de los reparos de la magistrada.